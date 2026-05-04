Δρουσιώτης για υπόθεση «Σάντυ»: «Προδικάζουν το αποτέλεσμα πριν τις εκθέσεις FBI και Europol»

Ο κ. Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι έχουν ήδη καταρτιστεί κατηγορητήρια και έχουν διοχετευθεί στον Τύπο, προτού καν ληφθούν τα κρίσιμα αποτελέσματα από τη Europol και η αξιολόγηση από το FBI. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές σπεύδουν να προδικάσουν την έγκριση του Αρχηγού Αστυνομίας βασιζόμενες σε κατάθεση γυναίκας που βρίσκεται υπό καθεστώς εκβιασμού, αγνοώντας τις διεθνείς έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος στρέφει τα βέλη του και κατά των Μέσων Ενημέρωσης για τη σιωπή τους στο θέμα των εκποιήσεων, τονίζοντας ότι στην παρούσα φάση η αξιοπρέπεια αναμετράται με τη δουλικότητα. Η παρέμβασή του θέτει σοβαρά ερωτήματα για το επίπεδο του κράτους δικαίου σε μια χώρα που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας έντονες συζητήσεις γύρω από την ακεραιότητα των ερευνητικών διαδικασιών.