Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για δύο μέρες – Πότε τίθεται σε ισχύ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για δύο μέρες – Πότε τίθεται σε ισχύ

 04.05.2026 - 20:54
Ο Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για δύο μέρες – Πότε τίθεται σε ισχύ

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4/5) διήμερη κατάπαυση πυρός στις 8 και 9 Μαΐου στον πόλεμο με την Ουκρανία, με αφορμή των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία επικαλούνται το Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι σε περίπτωση που  η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαγικές εικόνες από το Τρόοδος – «Ιστορική» μαγιάτικη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκινητική έκκληση μητέρας – Χάθηκε το λούτρινο γατάκι του παιδιού της σε mall και το ψάχνει απεγνωσμένα
Φωτοβολταϊκά: Αξίζει τελικά η εγκατάσταση ή είναι απλά ένα… trend; Το κόστος, η απόσβεση της επένδυσης και τα συστήματα μπαταρίας
Γιατί «δεν βγαίνει ο μήνας» στην Κύπρο –  Η πραγματική εικόνα της ακρίβειας  - Οικονομολόγος στο «Τ»
«Ενοίκιο Έναντι Δόσης»: Δεκτές από σήμερα αιτήσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΤΖΟΚΕΡ: Ανεβαίνει κι άλλο το ποσό στην επόμενη κλήρωση – 4 νικητές στη δεύτερη κατηγορία γεμίζουν τις τσέπες τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

 04.05.2026 - 20:38
Επόμενο άρθρο

Δεν παίρνει τελικά το επίδομα μητρότητας - Η απόφαση του Ανωτάτου για παρένθετη μητέρα

 04.05.2026 - 21:06
Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι έρευνες για την υπόθεση της «Σάντυ», με τις τελευταίες αποκαλύψεις να κλονίζουν την αξιοπιστία των καταγγελιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

  •  04.05.2026 - 20:38
ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

  •  04.05.2026 - 15:20
Προειδοποιεί το ΔΝΤ: Να αποφευχθούν αλλαγές στις εκποιήσεις καθώς εμμένουν οι κίνδυνοι από ΜΕΔ στην Κύπρο

Προειδοποιεί το ΔΝΤ: Να αποφευχθούν αλλαγές στις εκποιήσεις καθώς εμμένουν οι κίνδυνοι από ΜΕΔ στην Κύπρο

  •  04.05.2026 - 17:27
Βουλευτικές 2026: Πρώτο crash test την Τετάρτη – Όλο το πρόγραμμα της υποβολής υποψηφιοτήτων

Βουλευτικές 2026: Πρώτο crash test την Τετάρτη – Όλο το πρόγραμμα της υποβολής υποψηφιοτήτων

  •  04.05.2026 - 17:50
Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

  •  04.05.2026 - 14:55
ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  04.05.2026 - 18:14
ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

  •  04.05.2026 - 12:53
Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

  •  04.05.2026 - 11:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα