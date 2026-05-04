ΠτΔ: Πάει στην Αθήνα για το Συνέδριο αμυντικής βιομηχανίας DEFEA - Θα συναντηθεί με Δένδια
ΠτΔ: Πάει στην Αθήνα για το Συνέδριο αμυντικής βιομηχανίας DEFEA - Θα συναντηθεί με Δένδια

 04.05.2026 - 16:03
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε σήμερα το απόγευμα από το Ερεβάν της Αρμενίας, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, για την Αθήνα. 

Aύριο, 5 Μαΐου, το πρωί, Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει το Συνέδριο αμυντικής βιομηχανίας DEFEA που πραγματοποιείται στην Αθήνα.  

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κ. Νίκο Δένδια, καθώς και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα κ. Άντριους Κουμπίλιους με τον οποίο θα συζητήσει τις δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ επί θεμάτων Άμυνας. 

Στην Αθήνα, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν ο Υπουργός Άμυνας κ. Βασίλης Πάλμας, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο αύριο το απόγευμα.

Τι κάνουν διαφορετικά όσοι έχουν πάντα χρήματα στην άκρη – Οι 10 απλοί κανόνες

 04.05.2026 - 15:37
Επαναλαμβανόμενο βανδαλισμό προεκλογικού πανό καταγγέλλει υποψήφιος βουλευτής - «Στοχευμένη πράξη»

 04.05.2026 - 16:18
ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία και την ελευθερία κάθε γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου, εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνισε ο ίδιος, με τη συμμετοχή των ηγετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) που πραγματοποιήθηκε στο Ερεβάν. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και συντονισμό για την αντιμετώπιση της υπερβολική εξάρτησης σε μια σειρά από τομείς, αλλά και άλλων προκλήσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη για μια πιο προνοητική Ευρώπη όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και το εμπόριο.

