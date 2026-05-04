Ανεξέλεγκτα όργια σε παραλίες: Το μεγαλύτερο γυμνιστικό θέρετρο του κόσμου «πνίγηκε» από swingers και ακραίες σκηνές σε κοινή θέα

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι swingers, δηλαδή ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους, αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού. Ένας προορισμός που κάποτε ήταν απλώς ένας χώρος διακοπών χωρίς ρούχα, έχει μετατραπεί σε κάτι πολύ πιο ηδονιστικό, με νέους «επισκέπτες lifestyle» να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις σε παραλίες όπου όλα επιτρέπονται.

Η Μπάρμπαρα, μια Βρετανίδα που ζούσε στο χωριό με τον σύζυγό της και πλέον το επισκέπτεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, δήλωσε στη «Sun»: «Από τότε που ξεκινήσαμε να ερχόμαστε στο χωριό πριν από περίπου 30 χρόνια, το κοινό έχει αλλάξει δραματικά». Όπως εξήγησε, η μεγάλη αλλαγή σημειώθηκε όταν «διεθνείς swingers» άρχισαν να επισκέπτονται την περιοχή.

Η ίδια ανέφερε: «Αυτό έκανε το μέρος πολύ πιο αποκλειστικό, δημιουργώντας έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ των αρχικών γυμνιστών και της νέας γενιάς επισκεπτών lifestyle». Η Μπάρμπαρα διαχειρίζεται μια εφαρμογή ανταλλαγής συντρόφων με την ονομασία SpicyMatch, η οποία συνδέει χρήστες και διοργανώνει εκδηλώσεις που γεμίζουν τα ξενοδοχεία του χωριού. Εκτιμά ότι η αναλογία μεταξύ γυμνιστών και swingers είναι πλέον περίπου 60% προς 40%.

Οι δρόμοι του χωριού είναι εδώ και χρόνια γεμάτοι από τουρίστες γυμνούς, που κινούνται σε σούπερ μάρκετ, κομμωτήρια και καταστήματα ρούχων. Ωστόσο, μεγαλύτερη εντύπωση προκαλούν οι ανοιχτές σεξουαλικές συνευρέσεις στην παραλία Bay of Pigs.

Περιγράφοντας μια τυπική ημέρα εκεί, ο δημοσιογράφος Ουίλιαμ Τζ. Φέρνι ανέφερε: «Μια γυναίκα με μακριά γκρίζα μαλλιά ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα, με έναν εύσωμο άνδρα από πάνω της. Η εικόνα του ζευγαριού που συνευρισκόταν προκάλεσε άμεση και σχεδόν φρενήρη αντίδραση από άλλους γυμνούς άνδρες που βρίσκονταν κοντά και φαίνονταν να αναζητούν τέτοιες σκηνές».

Συνέχισε λέγοντας: «Δεκάδες έσπευσαν προς το ζευγάρι και στάθηκαν σχεδόν ώμο με ώμο, αγγίζοντας τη γυναίκα και προβαίνοντας σε αυτοϊκανοποίηση. Οικογένειες με μικρά παιδιά περπατούσαν δίπλα στο νερό, με κάποιους να σταματούν απορημένοι πριν συνεχίσουν. Το ζευγάρι συνέχισε αδιάφορο, ενώ κάποια στιγμή ο άνδρας έπιασε τον λαιμό της γυναίκας και τον έσφιξε, όσο εκείνη κοιτούσε το κοινό».

Άλλα περιστατικά περιλάμβαναν «δύο ηλικιωμένους άνδρες που συνευρίσκονταν» και «αρκετούς άνδρες που αυτοϊκανοποιούνταν κοιτάζοντας δύο νεαρές γυμνές γυναίκες που έκαναν ηλιοθεραπεία».

Η Μπάρμπαρα δήλωσε ότι δεν επισκέπτεται πλέον τη συγκεκριμένη παραλία, καθώς «δεν είναι της προτίμησής μου». Πρόσθεσε ότι η περιοχή ελέγχεται από τις Αρχές μέσω πύργου επιτήρησης, όπου βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ασφάλεια, ναυαγοσώστες και αστυνομία κατά τους θερινούς μήνες.

Παρά τις αναφορές για αντίστοιχη δραστηριότητα και σε άλλα σημεία του χωριού, κυρίως τη νύχτα, υπάρχουν πινακίδες που προειδοποιούν για τη «σεξουαλική επιδειξιομανία». Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως ένα έτος και πρόστιμο 15.000 ευρώ.

Οι συγκρούσεις μεταξύ γυμνιστών και swingers έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Το 2008, οι «γυμνιστές φονταμενταλιστές» φέρονταν να βρίσκονται «σε πόλεμο» με τους swingers, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times». Μάλιστα, η αστυνομία είχε εμπλακεί μετά από εμπρησμούς σε τρία κλαμπ swingers.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν: «Το συνήθως ήσυχο Καπ ντ’Αγκντ, πόλος έλξης για γυμνιστές στη νότια Γαλλία, έχει βυθιστεί σε ανησυχία. Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι “φονταμενταλιστές” γυμνιστές τρέφουν μνησικακία απέναντι στους échangistes, δηλαδή τους swingers, που προσελκύονται από την υπόσχεση του σεξ».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Μπάρμπαρα, αυτές οι εντάσεις ανήκουν πλέον στο παρελθόν και η ηρεμία έχει επιστρέψει. «Δεν βλέπω καμία ένταση», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι δύο ομάδες «ζουν αρμονικά». Όπως ανέφερε, δεν επισκέπτονται τα ίδια μέρη και «έχω φίλους και από τις δύο πλευρές και τα πηγαίνουν άψογα».

Το Naturist Village γνωρίζει πρόσφατα σημαντική αύξηση δημοτικότητας, σύμφωνα με τη συγγραφέα και μεσίτρια ακινήτων, Βικτουάρ Μπομ. «Έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να αναπτύσσεται», δήλωσε.

Η ίδια σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έως και 7.000 άνθρωποι στο χωριό βρέθηκαν θετικοί στον Covid μέσα σε μία ημέρα, «συνέβη κάτι ασυνήθιστο». Οι παραλίες δεν άδειασαν, καθώς το χωριό «δεν πέθανε».

Όπως είπε: «Αντιστάθηκε και ήταν πολύ ευχάριστο και ζεστό. Συναντάς ανθρώπους από όλο τον κόσμο: ΗΠΑ, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, ακόμα και Κίνα. Και χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ, και πολλές άλλες».