Ο Ζελένσκι απέρριψε την ρωσική πρόταση για εκεχειρία μιας ημέρας την 9η Μαΐου - «Δεν είναι σοβαρή»

 04.05.2026 - 20:10
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, απέρριψε σήμερα την πρόταση για κατάπαυση του πυρός για μία μόνο ημέρα στον Ρώσο-ουκρανικό πόλεμο ως «μη σοβαρή», τονίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, που συζητήθηκε από τους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, θα αφορά την 9η Μαΐου, επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία εορτάζεται με στρατιωτική παρέλαση.

Δεν θα συμμετάσχουν άρματα μάχης ή πυραυλικά συστήματα

Σημειώνεται ότι η μεγάλη εκδήλωση του 2026 για την Ημέρα της Νίκης – την ετήσια επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας από τη Σοβιετική Ένωση – έχει ήδη υποβαθμιστεί, καθώς το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες, δεν θα συμμετάσχουν άρματα μάχης ή πυραυλικά συστήματα, σε μια παρέλαση που παραδοσιακά προβάλει τη στρατιωτική ισχύ της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής drones προς τη ρωσική πρωτεύουσα την ημέρα εκείνη. «Η Ρωσία ανακοίνωσε παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μόσχα χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό», δήλωσε σε ηγέτες κατά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν. «Δεν μπορούν να αντέξουν τον εξοπλισμό – και φοβούνται ότι drones μπορεί να πετάξουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

«Αυτό λέει πολλά», πρόσθεσε. «Και τα ουκρανικά drones μπορούν επίσης να επιτεθούν σε αυτή την παρέλαση. Δείχνει ότι δεν είναι ισχυροί αυτή τη στιγμή».

Η απόφαση του Κρεμλίνου να αποκλείσει στρατιωτικό υλικό από την παρέλαση αποδίδεται ευρέως στην αυξημένη αμυντική ευαλωτότητα της χώρας, τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ήρθε ως αστέρι στην Κύπρο, είχε προσφορά στον τίτλο και αποχωρεί

Μετακομίζει προσωρινά η Λαϊκή Αγορά του «ΟΧΙ» – Δείτε πού μεταφέρεται

Υπόθεση «Σάντυ»: Μηνύματα μέσω Google Translate και παραδοχή για «στημένες» καταγγελίες

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι έρευνες για την υπόθεση της «Σάντυ», με τις τελευταίες αποκαλύψεις να κλονίζουν την αξιοπιστία των καταγγελιών.

ΠτΔ: «Υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της ευρωπαϊκής ηπείρου εξασφαλίζουμε ένα ειρηνικό μέλλον»

Προειδοποιεί το ΔΝΤ: Να αποφευχθούν αλλαγές στις εκποιήσεις καθώς εμμένουν οι κίνδυνοι από ΜΕΔ στην Κύπρο

Βουλευτικές 2026: Πρώτο crash test την Τετάρτη – Όλο το πρόγραμμα της υποβολής υποψηφιοτήτων

Λάρνακα: Τα τέσσερα φαβορί για τις έξι έδρες (Ανάλυση-Μετρήσεις)

ΒΙΝΤΕΟ: Μπήκε ο Μάιος και το έστρωσε… στα 19 εκατοστά το χιόνι στο Τρόοδος – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

ΒΙΝΤΕΟ - Επίθεση σε διαιτητή: Ποια η κατάσταση της υγείας του θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

Απαράδεκτο σκηνικό στη Λάρνακα: Παραλία… πίσω από κάγκελα για χάρη πολυώροφου κτιρίου – Δείτε βίντεο

