Ο Ζελένσκι απέρριψε την ρωσική πρόταση για εκεχειρία μιας ημέρας την 9η Μαΐου - «Δεν είναι σοβαρή»

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, που συζητήθηκε από τους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, θα αφορά την 9η Μαΐου, επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία εορτάζεται με στρατιωτική παρέλαση.

Δεν θα συμμετάσχουν άρματα μάχης ή πυραυλικά συστήματα

Σημειώνεται ότι η μεγάλη εκδήλωση του 2026 για την Ημέρα της Νίκης – την ετήσια επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας από τη Σοβιετική Ένωση – έχει ήδη υποβαθμιστεί, καθώς το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι, για πρώτη φορά εδώ και δύο δεκαετίες, δεν θα συμμετάσχουν άρματα μάχης ή πυραυλικά συστήματα, σε μια παρέλαση που παραδοσιακά προβάλει τη στρατιωτική ισχύ της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής drones προς τη ρωσική πρωτεύουσα την ημέρα εκείνη. «Η Ρωσία ανακοίνωσε παρέλαση στις 9 Μαΐου στη Μόσχα χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό», δήλωσε σε ηγέτες κατά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν. «Δεν μπορούν να αντέξουν τον εξοπλισμό – και φοβούνται ότι drones μπορεί να πετάξουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

“Russia has announced a parade on May 9 But there will be no military equipment at this parade. This will happen for the first time in many, many years.Ukrainian drones could also fly over this parade.… pic.twitter.com/bgWxwhZ7qq — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026

«Αυτό λέει πολλά», πρόσθεσε. «Και τα ουκρανικά drones μπορούν επίσης να επιτεθούν σε αυτή την παρέλαση. Δείχνει ότι δεν είναι ισχυροί αυτή τη στιγμή».

Η απόφαση του Κρεμλίνου να αποκλείσει στρατιωτικό υλικό από την παρέλαση αποδίδεται ευρέως στην αυξημένη αμυντική ευαλωτότητα της χώρας, τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία.