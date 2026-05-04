Συναγερμός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, τουλάχιστον δύο νεκροί και 8 τραυματίες

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, σύμφωνα με το MDR Sachsen. Όπως είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στην οδό Γκριμάισε Στράσε. «Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες» αλλά η Αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Σύμφωνα με την Bild στο σημείο έσπευσαν περίπου 10 ασθενοφόρα, ενώ τα μαγαζιά στο πεζοδρόμιο, όπου σημειώθηκε το περιστατικά έκλεισαν.