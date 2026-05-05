BINTEO - Σοκ στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου: Διαλυμένο ταξί και σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο

​Σύμφωνα με οπτικό υλικό που εξασφάλισε και δημοσίευσε η σελίδα RoadReport, στο επίκεντρο της σύγκρουσης που σημειώθηκε γύρω στη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας βρέθηκε ένα όχημα τύπου ταξί, μαύρου χρώματος. Το όχημα εντοπίστηκε ακινητοποιημένο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με το μπροστινό του μέρος να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Το καπό είναι ολοσχερώς παραμορφωμένο και η μάσκα λείπει, ενώ συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί στο οδόστρωμα, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

​Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι κατά την ώρα του ατυχήματος το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, στοιχείο που ενδεχομένως να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απώλεια ελέγχου του οχήματος, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές. Από τις εικόνες φαίνεται πως το ταξί είναι το μοναδικό όχημα που ενεπλάκη στο συμβάν, καθώς δεν διακρίνεται άλλο κτυπημένο αυτοκίνητο στη γύρω περιοχή.

​Παρά το γεγονός ότι είχε τοποθετηθεί προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση από το σημείο για την προστασία των υπόλοιπων οδηγών, η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία.