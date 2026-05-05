ΑρχικήΚοινωνίαBINTEO - Σοκ στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου: Διαλυμένο ταξί και σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο
BINTEO - Σοκ στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου: Διαλυμένο ταξί και σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο

 05.05.2026 - 09:25
Στιγμές τρόμου εξελίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, καθώς ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα κινητοποίησε τις αρχές και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.

​Σύμφωνα με οπτικό υλικό που εξασφάλισε και δημοσίευσε η σελίδα RoadReport, στο επίκεντρο της σύγκρουσης που σημειώθηκε γύρω στη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας βρέθηκε ένα όχημα τύπου ταξί, μαύρου χρώματος. Το όχημα εντοπίστηκε ακινητοποιημένο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας με το μπροστινό του μέρος να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Το καπό είναι ολοσχερώς παραμορφωμένο και η μάσκα λείπει, ενώ συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί στο οδόστρωμα, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

​Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι κατά την ώρα του ατυχήματος το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, στοιχείο που ενδεχομένως να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απώλεια ελέγχου του οχήματος, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές. Από τις εικόνες φαίνεται πως το ταξί είναι το μοναδικό όχημα που ενεπλάκη στο συμβάν, καθώς δεν διακρίνεται άλλο κτυπημένο αυτοκίνητο στη γύρω περιοχή.

​Παρά το γεγονός ότι είχε τοποθετηθεί προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση από το σημείο για την προστασία των υπόλοιπων οδηγών, η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία.

Ταξίδια: Αυτή η αεροπορική ανακοίνωσε ταξίδια σε 7 προορισμούς, με τιμές από €14.99 – Μην το χάσεις

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Πότε αναμένεται να εκδοθεί η έκθεση

«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα κ. Άντριους Κουμπέλιους είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία υπογραμμίστηκε η μεγάλη σημασία για την ΕΕ στο σύνολο της,  της ενίσχυσης της ρήτρας περί αμοιβαίας συνδρομής στη βάση του άρθρου 42,7 της ΣΕΕ.

«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

  •  05.05.2026 - 09:54
  •  05.05.2026 - 09:29
  •  05.05.2026 - 06:26
  •  05.05.2026 - 08:29
  •  05.05.2026 - 06:28
  •  05.05.2026 - 08:49
  •  05.05.2026 - 09:34
  •  05.05.2026 - 09:07

