«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

 05.05.2026 - 09:54
Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα κ. Άντριους Κουμπέλιους είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία υπογραμμίστηκε η μεγάλη σημασία για την ΕΕ στο σύνολο της,  της ενίσχυσης της ρήτρας περί αμοιβαίας συνδρομής στη βάση του άρθρου 42,7 της ΣΕΕ.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συνεδρίου DEFEA, στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε στον Επίτροπο ότι «εργαζόμαστε σκληρά κατά την Προεδρία μας και, ήδη, έχουμε θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια», προσθέτοντας ότι αναφορικά με το άρθρο 42,7, το οποίο χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο για την ΕΕ, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του Επίτροπο Άμυνας της ΕΕ από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια συζητήσεων της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Αναφερόμενος στην αμυντική βιομηχανία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας η οποία είναι πολλά υποσχόμενη και χαίρομαι που βλέπω πολλές σημαντικές επενδύσεις στην Κύπρο σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια, από χώρες, όπως η Ινδία, το Ισραήλ και άλλες».

Από την πλευρά του ο Επίτροπος εξήρε την καλή και πολύ σημαντική δουλειά που επιτελείται από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τα σημαντικά παραδοτέα που επιτυγχάνονται.

Ακολούθως, κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, η επιδίωξη των ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ρήτρας περί αμοιβαίας συνδρομής στη βάση του Άρθρου 42.7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, η αναβάθμιση των υποδομών της αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και της ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί για χρήση από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, η συμμετοχή της Κύπρου στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, από το οποίο θα αντλήσει ποσό 1,18 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και η αμυντική βιομηχανία της Κύπρου.

