Video: Τραγωδία στον «αέρα»: Αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο - Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες

 05.05.2026 - 10:37
Σοκ προκαλεί η συντριβή μικρού αεροσκάφους σε πολυκατοικία στο κέντρο της Belo Horizonte, στη Βραζιλία, το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Μαΐου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά ακόμη τρεις.

Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε συνολικά πέντε επιβάτες, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Pampulha στις 12:16, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 12:25, συνετρίβη σε χαμηλό κτίριο στην περιοχή Σιλβέιρα, αφού προηγουμένως εθεάθη να πετά σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος είχε ενημερώσει τον πύργο ελέγχου ότι αντιμετώπιζε προβλήματα κατά την απογείωση.

Θύματα και τραυματίες

Ο πιλότος, Γουέλινγκτον Ολιβέιρα (34 ετών), σκοτώθηκε και εντοπίστηκε εγκλωβισμένος στα συντρίμμια. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο άνθρωποι - ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης - έχασαν τη ζωή τους, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά. Σημειώνεται ότι κανένας από τους ενοίκους του κτιρίου δεν τραυματίστηκε.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο 36χρονος Φερνάντο Μορέιρα Σόουτο, γιος δημάρχου. Ο Σόουτο αφήνει πίσω του σύζυγο και δύο παιδιά. Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος της Jequitinhonha κήρυξε τριήμερο πένθος: «Ο Δήμος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη και την αλληλεγγύη και στέκεται στο πλευρό της οικογένειας για αυτή την ανεπανόρθωτη απώλεια».

Η πρόσκρουση στο κτίριο

Το αεροσκάφος ήταν μοντέλο EMB-721C, κατασκευής 1979. Ιδιοκτήτης του εμφανίζεται ο Φλάβιο Λουρέιρο Σαλγκέιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε χαμηλό κτίριο στην περιοχή Σιλβέιρα, αφού προηγουμένως εθεάθη να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος.

Ο υπολοχαγός Ραούλ της Πυροσβεστικής δήλωσε: «Το αεροσκάφος προσέκρουσε μεταξύ τρίτου και τέταρτου ορόφου, στο κλιμακοστάσιο» Και πρόσθεσε πως «Αν είχε χτυπήσει στα πλάγια, θα μπορούσε να χτυπήσει κι άλλα διαμερίσματα, τα οποία ήταν κατοικημένα

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν κυρίως στο εσωτερικό του κλιμακοστασίου, χωρίς να επηρεαστούν άλλα διαμερίσματα.

«Νόμιζα ότι τελείωσε ο κόσμος»

Η κάτοικος του κτιρίου, Αβάνι Σοάρες, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Νόμιζα ότι τελείωσε ο κόσμος. Όλα σκοτείνιασαν και έπεφταν συντρίμμια. Άκουγα ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια. Έτρεξα στο παράθυρο και είδα το αεροπλάνο. Υπήρχε έντονη μυρωδιά καυσίμου»

Όπως είπε, έφυγε άμεσα από το διαμέρισμα παίρνοντας μόνο το κινητό και τα γυαλιά της και έμεινε ασφαλής.

Έρευνες για τα αίτια

Για τη διερεύνηση της συντριβής έχουν κινητοποιηθεί το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας (FAB), ομάδες του περιφερειακού οργανισμού SERIPA III, καθώς και η Πολιτική Αστυνομία της πολιτείας Minas Gerais, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του δυστυχήματος.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα κ. Άντριους Κουμπέλιους είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία υπογραμμίστηκε η μεγάλη σημασία για την ΕΕ στο σύνολο της,  της ενίσχυσης της ρήτρας περί αμοιβαίας συνδρομής στη βάση του άρθρου 42,7 της ΣΕΕ.

