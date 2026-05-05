Video: Πρόταση γάμου σε αγώνα μπέιζμπολ έγινε viral για τον λάθος λόγο

Ο Ντάγκλας, όπως είναι το όνομα του άνδρα στο βίντεο, έκανε την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Houston Astros.
«Σάρα Λιν θαμε παντρευτείς;» γράφτηκε κάτω από την εικόνα του ζευγαριού στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.
Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος της Boston Globe, Λίντα Χένρι, η αντίδραση της Σάρα δεν ήταν τόσο ενθουσιώδης όσο θα περίμενε κανείς.
Σύμφωνα, δε, με δημοσιογράφο της Boston Herald, η Σάρα είπε στον Ντάγκλας «δεν ξέρω...».
They just showed a proposal on the Fenway videoboard in between the top and bottom of the fifth, and it looked like the woman said, "I don't know."— Gabrielle Starr (@gfstarr1) May 3, 2026
Η αμήχανη στιγμή ολοκληρώθηκε με τον Ντάγκλας να σκύβει και να φιλάει τη Σάρα, η οποία φαίνεται να του λέει κάτι, με τους χειριστές της γιγαντοοθόνης, πάντως, να τους δίνουν συγχαρητήρια.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
