Video: Πρόταση γάμου σε αγώνα μπέιζμπολ έγινε viral για τον λάθος λόγο

Ο Ντάγκλας, όπως είναι το όνομα του άνδρα στο βίντεο, έκανε την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Houston Astros.

«Σάρα Λιν θαμε παντρευτείς;» γράφτηκε κάτω από την εικόνα του ζευγαριού στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος της Boston Globe, Λίντα Χένρι, η αντίδραση της Σάρα δεν ήταν τόσο ενθουσιώδης όσο θα περίμενε κανείς.



Σύμφωνα, δε, με δημοσιογράφο της Boston Herald, η Σάρα είπε στον Ντάγκλας «δεν ξέρω...».







Η αμήχανη στιγμή ολοκληρώθηκε με τον Ντάγκλας να σκύβει και να φιλάει τη Σάρα, η οποία φαίνεται να του λέει κάτι, με τους χειριστές της γιγαντοοθόνης, πάντως, να τους δίνουν συγχαρητήρια.

