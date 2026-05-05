 05.05.2026 - 11:23
Video: Πρόταση γάμου σε αγώνα μπέιζμπολ έγινε viral για τον λάθος λόγο

Viral - αλλά για λάθος λόγο - έχει γίνει στις ΗΠΑ η πρόταση γάμου που έγινε από οπαδό των Red Sox σε αγώνα μπέιζμπολ.

Ο Ντάγκλας, όπως είναι το όνομα του άνδρα στο βίντεο, έκανε την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Houston Astros.

«Σάρα Λιν θαμε παντρευτείς;» γράφτηκε κάτω από την εικόνα του ζευγαριού στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος της Boston Globe, Λίντα Χένρι, η αντίδραση της Σάρα δεν ήταν τόσο ενθουσιώδης όσο θα περίμενε κανείς.

Σύμφωνα, δε, με δημοσιογράφο της Boston Herald, η Σάρα είπε στον Ντάγκλας «δεν ξέρω...».


Η αμήχανη στιγμή ολοκληρώθηκε με τον Ντάγκλας να σκύβει και να φιλάει τη Σάρα, η οποία φαίνεται να του λέει κάτι, με τους χειριστές της γιγαντοοθόνης, πάντως, να τους δίνουν συγχαρητήρια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ThemaPoll: Ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις Βουλευτικές Εκλογές 2026;

Οι Βουλευτικές Εκλογές 2026 πλησιάζουν και το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Το ThemaOnline δίνει βήμα στους πολίτες, μέσα από το νέο ThemaPoll.

«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

Δρουσιώτης για το «Κράτος Μαφία» και τη Σάντυ: «Ένα πόρισμα 3.000 σελίδων μιλά από μόνο του» - «Γελοιότητες» οι διαρροές

Ανατροπή στη Λεμεσό: Ανήλικος τελικά ο Σύρος που συνελήφθη για τον βιασμό της 14χρονης

Τι αλλάζει στα ταξίδια εντός Ευρώπης - Τι ισχύει για τα βιομετρικά δεδομένα

«Συναγερμός» στις ακτές της Πάφου: Λαγοκέφαλοι τρώνε τα πάντα, κόβουν πετονιές και σκορπούν τον τρόμο

Έξαρση κουνουπιών: Πού κρύβεται ο κίνδυνος - Προειδοποίηση Ηροδότου - Βίντεο

Video: Τραγωδία στον «αέρα»: Αεροσκάφος έπεσε σε κτίριο - Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες

