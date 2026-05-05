Έξαρση κουνουπιών: Πού κρύβεται ο κίνδυνος - Προειδοποίηση Ηροδότου - Βίντεο
Έξαρση κουνουπιών: Πού κρύβεται ο κίνδυνος - Προειδοποίηση Ηροδότου - Βίντεο

 05.05.2026 - 09:34
Ανησυχία προκαλεί η αυξημένη παρουσία κουνουπιών το τελευταίο διάστημα, με τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτο Ηροδότου, να επισημαίνει ότι το φαινόμενο συνδέεται τόσο με τις καιρικές συνθήκες όσο και με την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ανέφερε πως, παρά το γεγονός ότι το κλίμα επηρεάζει την αύξηση των πληθυσμών, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι μικρές εστίες στάσιμου νερού που δημιουργούνται σε κατοικημένες περιοχές. Όπως εξήγησε, ακόμη και περιορισμένες ποσότητες νερού μπορούν να αποτελέσουν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη κουνουπιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα χωροκατακτητικά είδη του γένους Aedes, όπως το Aedes aegypti και το Aedes albopictus, τα οποία συνδέονται διεθνώς με ασθένειες και αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών.

Η σύγχρονη στρατηγική αντιμετώπισης επικεντρώνεται στην προνυμφοκτονία, δηλαδή στην καταπολέμηση των κουνουπιών στο στάδιο της προνύμφης, πριν εξελιχθούν σε ενήλικα έντομα. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν κυρίως σε σημεία που συχνά περνούν απαρατήρητα, όπως φρεάτια όμβριων υδάτων, κανάλια, ρυάκια, δεξαμενές, αλλά και μικρές συλλογές νερού σε αστικά περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργεία πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους ανά δύο εβδομάδες, εντοπίζοντας εστίες αναπαραγωγής και προχωρώντας σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Οι ψεκασμοί για την εξόντωση ενήλικων κουνουπιών εφαρμόζονται πλέον μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη, βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ηροδότου, σημαντικό μέρος του προβλήματος εντοπίζεται σε ιδιωτικούς χώρους, όπως αυλές, μπαλκόνια και κήπους. Αντικείμενα όπως πιατάκια γλαστρών, ξεχασμένοι κουβάδες ή ακάλυπτα βαρέλια μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε εστίες ανάπτυξης κουνουπιών.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρος, ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα και η νόσος τσικουνγκούνια παραμένει χαμηλός. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού και καλούν το κοινό να συμβάλει ενεργά στην πρόληψη.

«Κράτος Μαφία»: Αυτή είναι η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Πότε αναμένεται να εκδοθεί η έκθεση

Video: Πέθανε μια μέρα πριν γεννήσει η γυναίκα του - Το μωρό που έγινε σύμβολο

«Πιστεύω στις προοπτικές της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας» - Συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Α. Κουμπέλιους ο ΠτΔ

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα κ. Άντριους Κουμπέλιους είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία υπογραμμίστηκε η μεγάλη σημασία για την ΕΕ στο σύνολο της,  της ενίσχυσης της ρήτρας περί αμοιβαίας συνδρομής στη βάση του άρθρου 42,7 της ΣΕΕ.

