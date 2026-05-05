Δρουσιώτης για το «Κράτος Μαφία» και τη Σάντυ: «Ένα πόρισμα 3.000 σελίδων μιλά από μόνο του» - «Γελοιότητες» οι διαρροές

 05.05.2026 - 12:00
Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» τοποθετήθηκε ο Μακάριος Δρουσιώτης σχετικά για το «Κράτος Μαφία» και την πολύκροτη υπόθεση Σάντυ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία της διερεύνησης, αλλά και προβληματισμό για την απουσία επίσημης ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ένα πόρισμα 3.000 σελίδων μιλά από μόνο του», τονίζοντας ότι η μη δημοσιοποίηση των ευρημάτων δημιουργεί ερωτήματα. «Το ότι δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για το αποτέλεσμα και το θέμα διαιωνίζεται, δεν το θεωρώ ορθό», σημείωσε, προσθέτοντας πως έπρεπε, έστω, να δοθεί στη δημοσιότητα μια συνοπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων.

«Δεν έχω δει το πόρισμα, αλλά…»

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει γνώση του περιεχομένου του πορίσματος, ωστόσο εκτιμά πως πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση. «Δεν έχω δει το πόρισμα ούτε ξέρω τι γράφει, όμως είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο όγκος και ο αριθμός των τεκμηρίων δεν αφήνουν περιθώρια για απλοϊκές ερμηνείες.

«Νομίζετε ότι μια αρχή που ερευνά ένα θέμα θα συνέτασσε πόρισμα 3.000 σελίδων για να μας πει ότι πρόκειται για φαντασιώσεις;» διερωτήθηκε.

Αιχμές για διαρροές και χειρισμούς για την υπόθεση Σάντυ

Απαντώντας σε αναφορές περί διαρροών από πλευράς Αστυνομίας για την υπόθεση Σάντυ, σύμφωνα με τις οποίες δεν προκύπτει υπόθεση, ο Μακάριος Δρουσιώτης ήταν αιχμηρός: «Είναι γελοιότητες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει «χιλιάδες μηνύματα», τα οποία, όπως λέει, έχει ήδη αναλύσει.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι επιχειρείται διαμόρφωση προκαθορισμένου αποτελέσματος, σημειώνοντας πως «έχουν προαποφασίσει και προσπαθούν να βγάλουν ένα αποτέλεσμα πριν από τις εκλογές».

«Δεν τιμά τους θεσμούς»

Ο δημοσιογράφος κατέληξε λέγοντας ότι όσα έχει δημοσιοποιήσει μπορούν να τεκμηριωθούν πλήρως σε δημοσιογραφικό επίπεδο, εκφράζοντας παράλληλα έντονη ανησυχία για την εικόνα που διαμορφώνεται.

«Δημιουργείται μια πλασματική εικόνα. Αυτό δεν τιμά την Αστυνομία, ούτε τους θεσμούς, ούτε τον Τύπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 Δείτε το βίντεο:

