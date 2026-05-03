ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο
ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο

 03.05.2026 - 18:20
Το «πράσινο φως» για μία «μικρή αύξηση» της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο έδωσε ο ΟΠΕΚ+ σήμερα, Κυριακή (3/5), στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον Οργανισμό.

Συγκεκριμένα επτά χώρες του ΟΠΕΚ+ θα αυξήσουν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά αύξηση, όπως ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ο Οργανισμός.

Τα επτά μέλη που συμμετείχαν στη διαδικτυακή σύνοδο την Κυριακή είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν, η Ρωσία και το Ομάν. Με την αποχώρηση των ΗΑΕ, ο ΟΠΕΚ+ αποτελείται από 21 μέλη, περιλαμβανομένου του Ιράν. Σημειώνεται ωστόσο, ότι τα τελευταία χρόνια μόνο οι επτά αυτές χώρες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν στις αποφάσεις για τη μηνιαία παραγωγή.

Η ποσόστωση της μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας μέλος του ΟΠΕΚ+, της Σαουδικής Αραβίας, θα αυξηθεί στα 10,291 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο βάσει της συμφωνίας, πολύ πάνω από την τρέχουσα παραγωγή. Η χώρα ανέφερε πραγματική παραγωγή 7,76 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στον ΟΠΕΚ τον Μάρτιο.

Η αύξηση είναι η ίδια με εκείνην που συμφωνήθηκε για τον Μάιο χωρίς το μερίδιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το διπλό μήνυμα στην αγορά

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της αύξησης. Με τον Οργανισμό να έχει δεχθεί «πλήγμα» από την αποχώρηση των ΗΑΕ, που αποτελούσε έναν σημαντικό πετρελαιοπαραγωγικό πυλώνα, η αύξηση των στόχων παραγωγής έχει σκοπό να δείξει ότι ο ΟΠΕΚ+ είναι έτοιμος να αυξήσει τον εφοδιασμό μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

«Ο ΟΠΕΚ+ στέλνει ένα διπλό μήνυμα στην αγορά: Συνέχισης παρά την αποχώρηση των ΗΑΕ και ελέγχου παρά τον περιορισμένο φυσικό αντίκτυπο» όπως δήλωσε αναλυτής στη Rystad και πρώην αξιωματούχος του ΟΠΕΚ+, Χόρχε Λεόν.

«Στα χαρτιά η αύξηση»

«Ενώ η παραγωγή αυξάνεται στα χαρτιά, ο πραγματικός αντίκτυπος στον φυσικό εφοδιασμό παραμένει πολύ περιορισμένος δεδομένων των περιορισμών στα Στενά του Ορμούζ».

Η δήλωση του ΟΠΕΚ+ πάντως δεν αναφέρεται στα ΗΑΕ, μία παράλειψη που δείχνει «στην πραγματικότητα» την ένταση στις σχέσεις με το Αμπού Ντάμπι μετά την αποχώρησή του από τη συμμαχία, όπως εκτιμά ο Λεόν.

«Παραμένοντας στην ίδια πορεία παραγωγής -απλώς χωρίς τα ΗΑΕ- παρουσιάζεται σαν να μην έχει γίνει κάτι, ελαχιστοποιώντας τα εσωτερικά ρήγματα και παρουσιάζοντας μια εικόνα σταθερότητας» είπε.

Μπλόκο στις εξαγωγές από μέλη του ΟΠΕΚ+

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που ακολούθησε έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές από τα μέλη του ΟΠΕΚ+ Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Κουβέιτ, καθώς και από τα ΗΑΕ. Πριν από τη σύγκρουση, οι παραγωγοί αυτοί ήταν οι μοναδικές χώρες στην ομάδα που μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή.

Ακόμη κι αν ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα, θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες αν όχι μήνες προκειμένου οι ροές να επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με στελέχη του πετρελαϊκού τομέα του Κόλπου και του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου.

Η διαταραχή προκάλεσε εκτόξευση των τιμών σε υψηλό τετραετίας πάνω από τα 125 δολάρια το βαρέλι καθώς οι αναλυτές αρχίζουν να κάνουν προβλέψεις για εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών σε έναν με δύο μήνες και αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως.

Το επόμενο «ραντεβού» των μελών του ΟΠΕΚ+ στο οποίο θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση έχει οριστεί για τις 7 Ιουνίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στην Αρμενία θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος αναχωρεί σήμερα για το Γερεβάν.

