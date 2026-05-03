«Μυστήρια» φώτα στον κυπριακό ουρανό - Η εξήγηση - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Μυστήρια» φώτα στον κυπριακό ουρανό - Η εξήγηση - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 03.05.2026 - 22:32
Μια εντυπωσιακή σειρά από φωτεινά σημεία που κινούνταν σε απόλυτο σχηματισμό στον νυχτερινό ουρανό κατέγραψε διερχόμενος οδηγός στην Κύπρο, την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 (21:35), προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων και περιέργεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το roadreport, το φαινόμενο, που καταγράφηκε περίπου στις 21:35, δείχνει μια γραμμή από ομοιόμορφα κατανεμημένα φωτεινά σημεία να διασχίζουν τον ουρανό σε σταθερή διαγώνια πορεία. Ο οδηγός φέρεται να σταμάτησε για λίγο στην άκρη του δρόμου για να καταγράψει τη στιγμή, εξασφαλίζοντας καθαρό βίντεο αυτού που οι ειδικοί αναγνωρίζουν ως «τρένο δορυφόρων» — μια ομάδα πρόσφατα εκτοξευμένων δορυφόρων Starlink.

Το Starlink, που λειτουργεί από την SpaceX, εκτοξεύει τακτικά συστοιχίες δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη με στόχο την επέκταση της παγκόσμιας κάλυψης διαδικτύου. Τις ώρες ή τις ημέρες που ακολουθούν μια εκτόξευση, οι δορυφόροι αυτοί εμφανίζονται συχνά κοντά μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια ορατή αλυσίδα που αντανακλά το ηλιακό φως, καθιστώντας τους ιδιαίτερα εμφανείς λίγο μετά τη δύση του ηλίου.

Κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και σε γειτονικές περιοχές ανέφεραν ότι είδαν τον ίδιο σχηματισμό περίπου την ίδια ώρα, επιβεβαιώνοντας την ευρεία ορατότητα του φαινομένου. 

Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στην Αρμενία θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος αναχωρεί σήμερα για το Γερεβάν.

  •  03.05.2026 - 17:08
Κάλπη χωρίς φαβορί: Η μάχη της 24ης Μαΐου και τα παζάρια της επόμενης μέρας-Προεκλογική ευθεία με φόντο την αβεβαιότητα

  •  03.05.2026 - 07:45
Απαντά ο ΟΚΥπΥ: Πώς χειρίστηκε το περιστατικό με το παιδί στο φάσμα του αυτισμού - «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα»

  •  03.05.2026 - 20:24
Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν ο Τραμπ - «Είναι απαράδεκτη»

  •  03.05.2026 - 21:14
Σάλος με υποψήφιο βουλευτή - Τι λέει το Κίνημα Κυνηγών για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό διαιτητή

  •  03.05.2026 - 17:17
Σε διαθεσιμότητα ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη για απειλή κατά της ζωής της συζύγου του

  •  03.05.2026 - 14:13
Μετά τον Φίλιππο τάφηκε και ο Φειδίας στη Βεργίνα

  •  03.05.2026 - 19:15
  •  03.05.2026 - 22:32

