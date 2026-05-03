«Μυστήρια» φώτα στον κυπριακό ουρανό - Η εξήγηση - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύμφωνα με το roadreport, το φαινόμενο, που καταγράφηκε περίπου στις 21:35, δείχνει μια γραμμή από ομοιόμορφα κατανεμημένα φωτεινά σημεία να διασχίζουν τον ουρανό σε σταθερή διαγώνια πορεία. Ο οδηγός φέρεται να σταμάτησε για λίγο στην άκρη του δρόμου για να καταγράψει τη στιγμή, εξασφαλίζοντας καθαρό βίντεο αυτού που οι ειδικοί αναγνωρίζουν ως «τρένο δορυφόρων» — μια ομάδα πρόσφατα εκτοξευμένων δορυφόρων Starlink.

Το Starlink, που λειτουργεί από την SpaceX, εκτοξεύει τακτικά συστοιχίες δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη με στόχο την επέκταση της παγκόσμιας κάλυψης διαδικτύου. Τις ώρες ή τις ημέρες που ακολουθούν μια εκτόξευση, οι δορυφόροι αυτοί εμφανίζονται συχνά κοντά μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια ορατή αλυσίδα που αντανακλά το ηλιακό φως, καθιστώντας τους ιδιαίτερα εμφανείς λίγο μετά τη δύση του ηλίου.

Κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της Κύπρου και σε γειτονικές περιοχές ανέφεραν ότι είδαν τον ίδιο σχηματισμό περίπου την ίδια ώρα, επιβεβαιώνοντας την ευρεία ορατότητα του φαινομένου.