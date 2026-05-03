ΑρχικήΚοινωνίαΣάλος με υποψήφιο βουλευτή - Τι λέει το Κίνημα Κυνηγών για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό διαιτητή
Σάλος με υποψήφιο βουλευτή - Τι λέει το Κίνημα Κυνηγών για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό διαιτητή

 03.05.2026 - 17:17
Ανακοίνωση εξέδωσε το Κίνημα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά βανδαλισμών σε προεκλογικό υλικό υποψηφίων του, αλλά και τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από δημοσιεύματα για πρόσωπο που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιό του.

Το κίνημα κάνει λόγο για ένταση που «ξεπερνά τα όρια του πολιτικού πολιτισμού», καταδικάζοντας απερίφραστα τόσο τις πράξεις βανδαλισμού όσο και φαινόμενα στοχοποίησης και δημόσιας διαπόμπευσης. Όπως τονίζεται, τέτοιες πρακτικές «δεν έχουν θέση στη δημοκρατία», ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη διατήρησης της ψυχραιμίας και της ενότητας.

Σε ό,τι αφορά τον υποψήφιο που βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων, το κίνημα επισημαίνει ότι ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, τονίζοντας πως δικαιούται, όπως κάθε πολίτης, το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση

Τις τελευταίες ώρες και ημέρες, το Κινημα μας Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών βρίσκεται αντιμέτωπο με γεγονότα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Ξεκινώντας από τους βανδαλισμούς σε προεκλογικό υλικό υποψηφίους μας, μέχρι τη δημόσια στοχοποίηση και τα δημοσιεύματα που αφορούν άλλον υποψήφιο του κινήματος, διαπιστώνουμε μια ένταση που ξεπερνά τα όρια του πολιτικού πολιτισμού.

Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι.

Οι βανδαλισμοί, η στοχοποίηση και η δημόσια διαπόμπευση δεν έχουν θέση στη δημοκρατία.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διχάσει, να φοβίσει ή να λυγίσει τον κόσμο μας.

Στεκόμαστε ενωμένοι.

Στεκόμαστε ψύχραιμοι.

Στεκόμαστε δυνατοί.

Για τον υποψήφιο που αναφέρεται στα δημοσιεύματα, υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και δικαιούται, όπως κάθε πολίτης, το τεκμήριο αθωότητας μέχρι να ξεκαθαρίσουν πλήρως τα γεγονότα και να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι και σε κάτι ακόμη.

Ως κίνημα, δεν υιοθετούμε ούτε δικαιολογούμε προσωπικές πράξεις ή αντιδράσεις που, ακόμη και μέσα σε στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης, μπορεί να ξεπερνούν τα όρια της ορθής κρίσης και της ευθύνης.

Η ανθρώπινη φόρτιση είναι κατανοητή.

Όμως η ευθύνη παραμένει ευθύνη.

Και αυτό ισχύει για όλους.

Άλλο η προσωπική κρίση μιας στιγμής και άλλο η απόδοση ευθυνών για ένα διαφορετικό περιστατικό.

Και να είναι όλοι βέβαιοι πως, αν οποιοσδήποτε αποδειχθεί ότι δεν σέβεται τις αρχές της δικαιοσύνης, του δικαίου και των θεσμών, δεν θα έχει θέση ανάμεσά μας.

Για τους βανδαλισμούς, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση στη δημοκρατία και στον δημόσιο διάλογο.

Όταν ένα κίνημα δυναμώνει, είναι φυσικό να δέχεται πίεση.

Όμως η απάντησή μας δεν είναι ο θυμός.

Είναι η ενότητα.

Είναι η ψυχραιμία.

Είναι η αποφασιστικότητα.

Συνεχίζουμε πιο δυνατοί.

Πιο ενωμένοι.

Πιο αποφασισμένοι.

Γιατί η φωνή μας δεν φιμώνεται.

