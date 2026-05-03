Σε διαθεσιμότητα ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη για απειλή κατά της ζωής της συζύγου του

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά απειλή κατά της ζωής της συζύγου του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ατο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης του ΤΑΕ Λευκωσίας που αφορά ποινικά αδικήματα, συνελήφθη χθες Ειδικός Αστυνομικός.

Το μέλος της Αστυνομίας τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα, μετά από οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις Αρχές, στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω αστυνομικός φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ο ύποπτος να συλληφθεί από συναδέλφους του. Στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση, ενώ παράλληλα λήφθηκε απόφαση για τη θέση του σε διαθεσιμότητα, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, το οποίο προχωρεί στη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, ώστε να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αντιμετωπίζουν την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα.