Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣε διαθεσιμότητα ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη για απειλή κατά της ζωής της συζύγου του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε διαθεσιμότητα ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη για απειλή κατά της ζωής της συζύγου του

 03.05.2026 - 14:13
Σε διαθεσιμότητα ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη για απειλή κατά της ζωής της συζύγου του

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά απειλή κατά της ζωής της συζύγου του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ατο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης του ΤΑΕ Λευκωσίας που αφορά ποινικά αδικήματα, συνελήφθη χθες Ειδικός Αστυνομικός.

Το μέλος της Αστυνομίας τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα, μετά από οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις Αρχές, στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω αστυνομικός φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συνελήφθη ειδικός αστυνομικός - Φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα ο ύποπτος να συλληφθεί από συναδέλφους του. Στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση, ενώ παράλληλα λήφθηκε απόφαση για τη θέση του σε διαθεσιμότητα, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, το οποίο προχωρεί στη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων, ώστε να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αντιμετωπίζουν την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτός είναι ο υποψήφιος βουλευτής που φέρεται να γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή - Δείτε φωτογραφία του
Καταγγελία-σοκ μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: «Κρατούσαμε το παιδί μόνοι μας» -Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Χρίστου - Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία του
Φριχτό έγκλημα: Πεθερά σκότωσε τη νύφη της με δύο σφαίρες στο κεφάλι - Βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε «καθάρισα την τιμή μου»
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές επηρεάζονται
Φειδίας Παναγιώτου - Στυλιάνα Αβερκίου: H εντυπωσιακή είσοδος και ο ρομαντικός χορός του ζευγαριού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα του Ακύλα, με πατίνι στη σκηνή της Βιέννης

 03.05.2026 - 14:05
Επόμενο άρθρο

Φριχτό έγκλημα: Πεθερά σκότωσε τη νύφη της με δύο σφαίρες στο κεφάλι - Βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε «καθάρισα την τιμή μου»

 03.05.2026 - 14:40
Κάλπη χωρίς φαβορί: Η μάχη της 24ης Μαΐου και τα παζάρια της επόμενης μέρας-Προεκλογική ευθεία με φόντο την αβεβαιότητα

Κάλπη χωρίς φαβορί: Η μάχη της 24ης Μαΐου και τα παζάρια της επόμενης μέρας-Προεκλογική ευθεία με φόντο την αβεβαιότητα

Η αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου μπαίνει στην τελική της φάση, αλλά αντί για καθαρές γραμμές και προβλέψιμα σενάρια, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο. Η Κύπρος οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, με αυξημένο αριθμό κομμάτων και με μια κοινωνία που εμφανίζεται πιο απαιτητική, αλλά και πιο επιφυλακτική από ποτέ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κάλπη χωρίς φαβορί: Η μάχη της 24ης Μαΐου και τα παζάρια της επόμενης μέρας-Προεκλογική ευθεία με φόντο την αβεβαιότητα

Κάλπη χωρίς φαβορί: Η μάχη της 24ης Μαΐου και τα παζάρια της επόμενης μέρας-Προεκλογική ευθεία με φόντο την αβεβαιότητα

  •  03.05.2026 - 07:45
Αυτός είναι ο υποψήφιος βουλευτής που φέρεται να γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή - Δείτε φωτογραφία του

Αυτός είναι ο υποψήφιος βουλευτής που φέρεται να γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή - Δείτε φωτογραφία του

  •  03.05.2026 - 12:20
Σε διαθεσιμότητα ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη για απειλή κατά της ζωής της συζύγου του

Σε διαθεσιμότητα ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη για απειλή κατά της ζωής της συζύγου του

  •  03.05.2026 - 14:13
Νέα τραγωδία: «Έσβησε» οδηγός μετά από σύγκρουση στην Κοκκινοτριμιθιά - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Νέα τραγωδία: «Έσβησε» οδηγός μετά από σύγκρουση στην Κοκκινοτριμιθιά - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

  •  03.05.2026 - 08:35
Video: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Έντονα καιρικά και συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο

Video: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Έντονα καιρικά και συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο

  •  03.05.2026 - 13:16
Φωτιά σε ασθενοφόρα: Έγινε και πριν από μερικά εικοσιτετράωρα στόχος ο ιδιοκτήτης - Έριξαν αμυντική χειροβομβίδα στην οικία του

Φωτιά σε ασθενοφόρα: Έγινε και πριν από μερικά εικοσιτετράωρα στόχος ο ιδιοκτήτης - Έριξαν αμυντική χειροβομβίδα στην οικία του

  •  03.05.2026 - 10:28
Η Ευρώπη «μαθαίνει» online – Στροφή στην ψηφιακή μάθηση  - Πού βρίσκεται η Κύπρος

Η Ευρώπη «μαθαίνει» online – Στροφή στην ψηφιακή μάθηση  - Πού βρίσκεται η Κύπρος

  •  03.05.2026 - 08:05
Ευκαιρία για εκδρομή: Οι καλύτερες επιλογές για τις ανοιξιάτικες αποδράσεις σου εντός Κύπρου

Ευκαιρία για εκδρομή: Οι καλύτερες επιλογές για τις ανοιξιάτικες αποδράσεις σου εντός Κύπρου

  •  03.05.2026 - 08:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα