Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, για πρώτη φορά η Κύπρος αναλαμβάνει ειδικό ρόλο σε Ολομέλεια Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, και εκτός από την εισαγωγική ομιλία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί στα καταληκτικά σχόλια.

Στο περιθώριο της Συνόδου θα έχει διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καθώς και επικεφαλής διεθνών οργανισμών.

Σημειώνεται ότι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δράσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.