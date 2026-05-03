Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές
 03.05.2026 - 17:08
Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στην Αρμενία θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος αναχωρεί σήμερα για το Γερεβάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, για πρώτη φορά η Κύπρος αναλαμβάνει ειδικό ρόλο σε Ολομέλεια Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, και εκτός από την εισαγωγική ομιλία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί στα καταληκτικά σχόλια.

Στο περιθώριο της Συνόδου θα έχει διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καθώς και επικεφαλής διεθνών οργανισμών.

Σημειώνεται ότι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δράσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

