Σχέδιο τριών φάσεων για ειρήνη περιλαμβάνει η πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ - Στο τραπέζι το άνοιγμα του Ορμούζ

 03.05.2026 - 19:38
Νέες λεπτομέρειες για την πρόταση ειρήνης που υπέβαλε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με στόχο τη μετατροπή της εκεχειρίας σε οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών εντός 30 ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, το ιρανικό σχέδιο βασίζεται σε τρεις φάσεις και αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της κατάστασης και την αποτροπή νέας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η δέσμευση μη επιθετικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει και το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Στην πρώτη φάση, προβλέπεται η σταδιακή επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την άρση των περιορισμών των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη αναλαμβάνει την ευθύνη για την απομάκρυνση ναρκών και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η δεύτερη φάση αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το σχέδιο προβλέπει επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο επίπεδο του 3,6% μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την αρχή της «μη αποθήκευσης».

Παράλληλα, περιλαμβάνει αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων: οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα απέχουν από στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν και των συμμάχων του, ενώ η Τεχεράνη θα δεσμεύεται να μην προχωρά σε επιθετικές ενέργειες.

Το ιρανικό σχέδιο απορρίπτει ρητά την αποξήλωση της πυρηνικής υποδομής της χώρας ή την καταστροφή των εγκαταστάσεών της. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η σταδιακή άρση των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης δεσμευμένων κεφαλαίων.

Στην τρίτη και τελική φάση, το Ιράν προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ασφάλειας που θα καλύπτει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Οι ΗΠΑ έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια κακή συμφωνία ή μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση»
Την ίδια ώρα, το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μπορεί να μη δεχτεί τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου.

«Το περιθώριο ελιγμών των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη λήψη απόφασης είναι περιορισμένο» και ο Ντόναλντ «Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε "μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία"» δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το όργανο των Φρουρών της Επανάστασης κάνει λόγο κυρίως για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό λιμανιών της χώρας, και «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μοναδικός πειρατής στον κόσμο που έχει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τους πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίσουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να δείτε τα αεροπλανοφόρα σας και τις δυνάμεις σας να καταλήγουν στον τάφο» απείλησε από την πλευρά του στο X ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην αρχιδιοικητής των Φρουρών, ο οποίος διορίστηκε τον Μάρτιο στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Από την πλευρά του, ερωτηθείς από δημοσιογράφους χθες βράδυ, ο Τραμπ αρνήθηκε να διευκρινίσει τι θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

«Αν [οι Ιρανοί] φερθούν ανάρμοστα, αν κάνουν κάτι κακό (...) θα δούμε», είπε. «Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στην Αρμενία θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος αναχωρεί σήμερα για το Γερεβάν.

