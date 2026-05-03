Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: Η ελευθεροτυπία αποτελεί διαρκή δημοκρατική προϋπόθεση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Η ελευθεροτυπία αποτελεί διαρκή δημοκρατική προϋπόθεση

 03.05.2026 - 21:30
Λετυμπιώτης: Η ελευθεροτυπία αποτελεί διαρκή δημοκρατική προϋπόθεση

Γραπτή δήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Ελευθεροτυπίας εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημειώνει πως η ελευθεροτυπία δεν αποτελεί επετειακή αναφορά αλλά διαρκή δημοκρατική προϋπόθεση.

Υπογραμμίζει πως η Κυπριακή Δημοκρατία ως Ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, προστατεύει και συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η δημοσιογραφία μπορεί να επιτελεί την αποστολή της.

Προσθέτει δε πως η κυβέρνηση προσεγγίζει την κριτική ως αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής λειτουργίας και επισημαίνει ότι η διαφωνία, όταν γίνεται με στοιχεία και ευθύνη, δυναμώνει τον δημόσιο διάλογο.

Καταλήγοντας ο κύριος Λετυμπιώτης τονίζει ότι η προστασία της ελευθεροτυπίας στην Κύπρο δεν είναι απλώς θεσμική υποχρέωση, αλλά πολιτική θέση, ευρωπαϊκή αρχή και δημοκρατικό καθήκον.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτός είναι ο υποψήφιος βουλευτής που φέρεται να γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή - Δείτε φωτογραφία του
Καταγγελία-σοκ μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: «Κρατούσαμε το παιδί μόνοι μας» -Δείτε φωτογραφίες
Πένθος στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας - Δείτε φωτογραφία του
Φρικιαστικό βίντεο: Έμπορος δολοφόνησε 26χρονη δικηγόρο στη μέση του δρόμου - Χρωστούσε στην οικογένειά της €95.000
Το ήξερες; Αυτή η εταιρεία σε πληρώνει με 100 ευρώ - Ο τρόπος για να τα πάρεις
Κατέρρευσε μεγάλη αεροπορική εταιρεία - Ποιος ο λόγος που θα κλείσει οριστικά
«Μυστήρια» φώτα στον κυπριακό ουρανό - Η εξήγηση - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν ο Τραμπ - «Είναι απαράδεκτη»

 03.05.2026 - 21:14
Επόμενο άρθρο

Κοιμάστε με δύο μαξιλάρια; Πότε αυτή η συνήθεια αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια σας

 03.05.2026 - 21:50
Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στην Αρμενία θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος αναχωρεί σήμερα για το Γερεβάν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές

  •  03.05.2026 - 17:08
Κάλπη χωρίς φαβορί: Η μάχη της 24ης Μαΐου και τα παζάρια της επόμενης μέρας-Προεκλογική ευθεία με φόντο την αβεβαιότητα

Κάλπη χωρίς φαβορί: Η μάχη της 24ης Μαΐου και τα παζάρια της επόμενης μέρας-Προεκλογική ευθεία με φόντο την αβεβαιότητα

  •  03.05.2026 - 07:45
Απαντά ο ΟΚΥπΥ: Πώς χειρίστηκε το περιστατικό με το παιδί στο φάσμα του αυτισμού - «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα»

Απαντά ο ΟΚΥπΥ: Πώς χειρίστηκε το περιστατικό με το παιδί στο φάσμα του αυτισμού - «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα»

  •  03.05.2026 - 20:24
Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν ο Τραμπ - «Είναι απαράδεκτη»

Απορρίπτει την πρόταση του Ιράν ο Τραμπ - «Είναι απαράδεκτη»

  •  03.05.2026 - 21:14
Σάλος με υποψήφιο βουλευτή - Τι λέει το Κίνημα Κυνηγών για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό διαιτητή

Σάλος με υποψήφιο βουλευτή - Τι λέει το Κίνημα Κυνηγών για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό διαιτητή

  •  03.05.2026 - 17:17
Σε διαθεσιμότητα ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη για απειλή κατά της ζωής της συζύγου του

Σε διαθεσιμότητα ο ειδικός αστυνομικός που συνελήφθη για απειλή κατά της ζωής της συζύγου του

  •  03.05.2026 - 14:13
Μετά τον Φίλιππο τάφηκε και ο Φειδίας στη Βεργίνα

Μετά τον Φίλιππο τάφηκε και ο Φειδίας στη Βεργίνα

  •  03.05.2026 - 19:15
«Μυστήρια» φώτα στον κυπριακό ουρανό - Η εξήγηση - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Μυστήρια» φώτα στον κυπριακό ουρανό - Η εξήγηση - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  03.05.2026 - 22:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα