Λετυμπιώτης: Η ελευθεροτυπία αποτελεί διαρκή δημοκρατική προϋπόθεση

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημειώνει πως η ελευθεροτυπία δεν αποτελεί επετειακή αναφορά αλλά διαρκή δημοκρατική προϋπόθεση.

Υπογραμμίζει πως η Κυπριακή Δημοκρατία ως Ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, προστατεύει και συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η δημοσιογραφία μπορεί να επιτελεί την αποστολή της.

Προσθέτει δε πως η κυβέρνηση προσεγγίζει την κριτική ως αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατικής λειτουργίας και επισημαίνει ότι η διαφωνία, όταν γίνεται με στοιχεία και ευθύνη, δυναμώνει τον δημόσιο διάλογο.

Καταλήγοντας ο κύριος Λετυμπιώτης τονίζει ότι η προστασία της ελευθεροτυπίας στην Κύπρο δεν είναι απλώς θεσμική υποχρέωση, αλλά πολιτική θέση, ευρωπαϊκή αρχή και δημοκρατικό καθήκον.