Φρικιαστικό βίντεο: Έμπορος δολοφόνησε 26χρονη δικηγόρο στη μέση του δρόμου - Χρωστούσε στην οικογένειά της €95.000

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Τσετίν σκότωσε την νεαρή δικηγόρο αφού εκείνη είχε ξεκινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του για το χρέος.

Ο Τσετίν φέρεται να είχε απειλήσει τις δύο αδερφές τηλεφωνικά απαιτώντας να αποσύρουν τις νομικές διαδικασίες σε βάρος του, με την Κοτσαεφέ να απαντά αρνητικά και να διαμηνύει ότι θα συνέχιζε κανονικά

Έτσι το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας ο Τσετίν έστησε ενέδρα στις δύο αδελφές την ώρα που βρίσκονταν μαζί με τον πατέρα τους και τον αδελφό τους έξω από αποθήκη που διατηρούσαν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο Τσετίν πυροβόλησε μέσα από το αυτοκίνητό του πετυχαίνοντας την δικηγόρο στο στήθος και την αδελφή της στο γόνατο.

Η άτυχη δικηγόρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου, δυστυχώς, οι γιατροί δεν κατάφεραν να να την κρατήσουν στη ζωή.

Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον Τσετίν και άλλα έξι άτομα.

Όπως αναφέρει η Hurriyet, ο Τσετίν είπε στους αστυνομικούς ότι «δεν έστησα ενέδρα, τους είδα κατά τύχη. Πυροβόλησα με στόχο τα πόδια τους χωρίς να βγω από το αυτοκίνητο. Δεν είχα πρόθεση να τη σκοτώσω τη δικηγόρο, την πέτυχα κατά λάθος».

Ωστόσο τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει το αυτοκίνητο του δράστη να κάνει βόλτες στην περιοχή που έπεσαν οι πυροβολισμοί για αρκετή ώρα πριν το έγκλημα.

