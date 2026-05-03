Πένθος στον επιχειρηματικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή γνωστός Κύπριος επιχειρηματίας - Δείτε φωτογραφία του

Βαθιά θλίψη προκαλεί στην Κύπρο η είδηση του θανάτου του Τάκη Αγγελίδη, ιδρυτή της «Takis Angelides Furnihome» (TAF), ο οποίος απεβίωσε στις 2 Μαΐου 2026 σε ηλικία 87 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές της κυπριακής αγοράς επίπλου, συνδέοντας το όνομά του με την ανάπτυξη, την ποιότητα και το σύγχρονο design. Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από επιμονή και δύναμη ψυχής, καθώς μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και την απώλεια της πρώτης του επιχείρησης στη Μόρφου, κατάφερε να επανεκκινήσει από το μηδέν, δημιουργώντας μια ισχυρή επιχειρηματική παρουσία.

Μέσα από το όραμά του, συνέβαλε καθοριστικά στο άνοιγμα της κυπριακής αγοράς προς το εξωτερικό, φέρνοντας στο νησί διεθνώς αναγνωρισμένα brands όπως η Natuzzi και η Calligaris. Με αυτόν τον τρόπο, ανέδειξε την επίπλωση σε στοιχείο υψηλής αισθητικής και σύγχρονου τρόπου ζωής.

Παρά την επαγγελματική του επιτυχία, ο Τάκης Αγγελίδης παρέμεινε προσηλωμένος στην οικογένειά του, διασφαλίζοντας τη συνέχιση του έργου του μέσα από τη συμμετοχή των δικών του ανθρώπων στην επιχείρηση.

Η απώλειά του αφήνει αισθητό κενό στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, ενώ η παρακαταθήκη του παραμένει ζωντανή τόσο στα χιλιάδες νοικοκυριά που επηρέασε με το έργο του όσο και στα πρότυπα επαγγελματισμού που καθιέρωσε στον κλάδο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, στις 4:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Έγκωμη. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 3:00 μ.μ.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όπως γίνονται εισφορές υπέρ της Κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού για ΑμεΑ και του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Έγκωμης «Άγιος Νικόλαος», για στήριξη άπορων οικογενειών.