Απαντά ο ΟΚΥπΥ: Πώς χειρίστηκε το περιστατικό με το παιδί στο φάσμα του αυτισμού - «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα»

Όπως αναφέρεται, τόσο το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όσο και το Μακάρειο Νοσοκομείο είναι διαπιστευμένα νοσηλευτήρια, τα οποία εφαρμόζουν καθορισμένα πρωτόκολλα για όλες τις παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και περιστατικών παιδιών με αυτισμό.

Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στελεχώνεται αποκλειστικά από παιδίατρους και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, με εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών, όπως σημειώνεται.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, εφαρμόστηκε πλήρως το ιατρικό πρωτόκολλο και, βάσει της κλινικής εικόνας καθώς και των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων, η ζωή του παιδιού δεν βρισκόταν σε κίνδυνο.

Σε σχέση με την παρουσία συγγενών κατά την εξέταση παιδιών, επισημαίνεται ότι αυτή συνίσταται και ενθαρρύνεται, ώστε να δημιουργείται ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η παρουσία πολλών άγνωστων προσώπων μπορεί να αυξήσει το άγχος και την ανασφάλεια του παιδιού, επηρεάζοντας αρνητικά τη συνεργασία του. Όπως αναφέρεται, η σχετική πρακτική έχει συζητηθεί στο παρελθόν και έχει διαμορφωθεί αντίστοιχη διαδικασία.

Ο ΟΚΥπΥ διευκρινίζει επίσης ότι, όταν ένα παιδί δεν συνεργάζεται για τη διενέργεια εξετάσεων, ως πρώτο μέτρο εφαρμόζεται η χορήγηση ειδικού φαρμάκου μέσω ρινικής οδού με συσκευή, ώστε να επιτευχθεί η ηρεμία του παιδιού και να καταστεί δυνατή η εξέταση. Η καταστολή ή μέθη με άλλα φάρμακα εφαρμόζεται μόνο όταν το πρώτο μέτρο δεν αποδώσει, λόγω πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Αναφορικά με την καθυστέρηση στη διενέργεια αξονικής τομογραφίας, ο ΟΚΥπΥ σημειώνει ότι αυτή οφειλόταν στο γεγονός πως οι αναισθησιολόγοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή σε χειρουργείο επείγοντος περιστατικού. Παρά ταύτα, επαναλαμβάνεται ότι με βάση τα ιατρικά δεδομένα, η κατάσταση του παιδιού δεν απαιτούσε άμεση αξονική τομογραφία.

Το παιδί, το οποίο προερχόταν από τροχαίο ατύχημα, κρίθηκε σκόπιμο να νοσηλευθεί στον Παιδοχειρουργικό θάλαμο του Μακάρειου Νοσοκομείου για παρακολούθηση. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, νοσηλεύεται σε τρίκλινο θάλαμο, αρχικά με την αδελφή του και στη συνέχεια μόνο του. Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος θάλαμος διαθέτει κυρίως τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια, καθώς και ένα δίκλινο το οποίο χρησιμοποιείται για περιστατικά ημερήσιας φροντίδας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη λήψη αίματος και την παρουσία γονέων κατά τη διαδικασία, ισχύουν οι ίδιες κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

«Μέλημά μας παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας και η αποτελεσματική θεραπεία για όλους τους ασθενείς», καταλήγει ο ΟΚΥπΥ.