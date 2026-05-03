ΑρχικήΚοινωνία
Καταγγελία-σοκ μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: «Κρατούσαμε το παιδί μόνοι μας» -Δείτε φωτογραφίες

 03.05.2026 - 16:04
Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση περιστατικού σε δημόσιο νοσηλευτήριο εγείρει καταγγελία που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της 2ας Μαΐου στον δρόμο από το Γέρι προς τον κυκλικό κόμβο της Leroy Merlin.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, στο όχημα επέβαιναν δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 2,5 και 7 ετών, η μητέρα τους και ακόμη μία γυναίκα. Μετά τη σύγκρουση, όλοι μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου για εξετάσεις, φέροντας τραύματα, ενώ τα παιδιά βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση του 7χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και αντιμετωπίζει επιπρόσθετες δυσκολίες επικοινωνίας. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το ιατρικό προσωπικό δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένο για τη διαχείριση του περιστατικού, κάνοντας λόγο για έλλειψη κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του παιδιού και απουσία κατάλληλων πρωτοκόλλων.

Όπως περιγράφεται, το παιδί παρουσίαζε έντονη ανησυχία και αδυναμία συνεργασίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλεται, να χρειαστεί η φυσική συγκράτησή του από μέλη της οικογένειας, χωρίς επαρκή υποστήριξη από το προσωπικό. Παράλληλα, εκφράζεται δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση διενέργειας απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων, όπως αξονική τομογραφία, καθώς και για το γεγονός ότι όπως υποστηρίζεται η απόφαση για χορήγηση καταστολής ελήφθη αρκετές ώρες αργότερα.

Στην ανάρτηση γίνεται επίσης αναφορά σε θετική στάση των αναισθησιολόγων που τελικά κλήθηκαν να συνδράμουν, με την οικογένεια να επισημαίνει τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία τους.

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εξετάσεων, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν για νοσηλεία 48 ωρών στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση του προσωπικού για το ιστορικό του παιδιού με αυτισμό, ενώ διατυπώνονται παράπονα και για τις συνθήκες νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης σε κοινό θάλαμο.

Η οικογένεια εκφράζει έντονη απογοήτευση για τη συνολική εμπειρία, κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε εκπαίδευση προσωπικού, υποδομές και διαδικασίες, ενώ θέτει ζητήματα ενσυναίσθησης και ασφάλειας στη διαχείριση ευάλωτων ασθενών.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου μπαίνει στην τελική της φάση, αλλά αντί για καθαρές γραμμές και προβλέψιμα σενάρια, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο. Η Κύπρος οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, με αυξημένο αριθμό κομμάτων και με μια κοινωνία που εμφανίζεται πιο απαιτητική, αλλά και πιο επιφυλακτική από ποτέ.

