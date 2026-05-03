Καταγγελία-σοκ μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λευκωσία: «Κρατούσαμε το παιδί μόνοι μας» -Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανάρτηση, στο όχημα επέβαιναν δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 2,5 και 7 ετών, η μητέρα τους και ακόμη μία γυναίκα. Μετά τη σύγκρουση, όλοι μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου για εξετάσεις, φέροντας τραύματα, ενώ τα παιδιά βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση του 7χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και αντιμετωπίζει επιπρόσθετες δυσκολίες επικοινωνίας. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το ιατρικό προσωπικό δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένο για τη διαχείριση του περιστατικού, κάνοντας λόγο για έλλειψη κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του παιδιού και απουσία κατάλληλων πρωτοκόλλων.

Όπως περιγράφεται, το παιδί παρουσίαζε έντονη ανησυχία και αδυναμία συνεργασίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλεται, να χρειαστεί η φυσική συγκράτησή του από μέλη της οικογένειας, χωρίς επαρκή υποστήριξη από το προσωπικό. Παράλληλα, εκφράζεται δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση διενέργειας απαραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων, όπως αξονική τομογραφία, καθώς και για το γεγονός ότι όπως υποστηρίζεται η απόφαση για χορήγηση καταστολής ελήφθη αρκετές ώρες αργότερα.

Στην ανάρτηση γίνεται επίσης αναφορά σε θετική στάση των αναισθησιολόγων που τελικά κλήθηκαν να συνδράμουν, με την οικογένεια να επισημαίνει τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία τους.

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εξετάσεων, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν για νοσηλεία 48 ωρών στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση του προσωπικού για το ιστορικό του παιδιού με αυτισμό, ενώ διατυπώνονται παράπονα και για τις συνθήκες νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης σε κοινό θάλαμο.

Η οικογένεια εκφράζει έντονη απογοήτευση για τη συνολική εμπειρία, κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε εκπαίδευση προσωπικού, υποδομές και διαδικασίες, ενώ θέτει ζητήματα ενσυναίσθησης και ασφάλειας στη διαχείριση ευάλωτων ασθενών.

