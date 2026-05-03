Οδηγοί Προσοχή: Έντονα καιρικά φαινόμενα στον αυτοκινητόδρομο - Πού βρίσκεται επικίνδυνο σημείο

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, της ίδιας έντασης. Αργότερα θα ενισχυθούν σε ισχυρούς, 5 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμένει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης και τοπικά κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.