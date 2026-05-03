Κατέρρευσε μεγάλη αεροπορική εταιρεία - Ποιος ο λόγος που θα κλείσει οριστικά

ΑρχικήTravelΚατέρρευσε μεγάλη αεροπορική εταιρεία - Ποιος ο λόγος που θα κλείσει οριστικά
 03.05.2026 - 17:44
Η αμερικανική Spirit Airlines βρίσκεται πολύ κοντά στο να κλείσει οριστικά λόγω των πολύ υψηλών τιμών στα αεροπορικά καύσιμα, επίπτωση που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ και άλλες αεροπορικές εταιρείες δοκιμάζονται αυτή την περίοδο.

Η χαμηλού κόστους Spirit Airlines προσπαθούσε να οριστικοποιήσει μια χρηματοδοτική στήριξη ύψους 500 εκατ. δολαρίων από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως έχουν προσπαθήσει και άλλες αεροπορικές εταιρείες, μετά τα πλήγματα που δέχονται λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης στην τιμή των καυσίμων και παρεμφερών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της, βασιζόταν σε κόστος καυσίμων αεροσκαφών περίπου στα 2,24 δολάρια ανά γαλόνι το 2026 και 2,14 δολάρια το 2027, αλλά οι τιμές ανήλθαν στα 4,51 δολάρια περίπου ανά γαλόνι μέχρι τα τέλη Απριλίου, με αποτέλεσμα η αεροπορική εταιρεία να μην μπορεί να επιβιώσει χωρίς νέα χρηματοδότηση.

Η η εταιρεία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει επαρκή στήριξη μεταξύ ορισμένων ομολογιούχων και της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης που θα της επέτρεπε να συνεχίσει τη λειτουργία της, όπως αναφέρουν πληροφορίες της Wall Street Journal.

Σημειώνεται πως καμία αμερικανική αεροπορική εταιρεία στο μέγεθος της Spirit – η οποία κάποτε κάλυπτε περίπου το 5% των πτήσεων στις ΗΠΑ – δεν έχει κλείσει τα τελευταία 20 χρόνια. Η Spirit συνέβαλε στο να διατηρούνται χαμηλότερες οι τιμές των εισιτηρίων στις αγορές όπου ανταγωνιζόταν τους μεγάλους αερομεταφορείς.

Η κατάρρευση της εταιρείας δείχνει πώς η κρίση στις τιμές των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν θέτει σε κίνδυνο τις πιο ευάλωτες αεροπορικές εταιρείες.

Σάλος με υποψήφιο βουλευτή - Τι λέει το Κίνημα Κυνηγών για το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό διαιτητή

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο

Στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο ΠτΔ - Το πρόγραμμα και οι επαφές

Στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στην Αρμενία θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος αναχωρεί σήμερα για το Γερεβάν.

