Έχεις κλεισμένο ταξίδι; Αυτές οι 3 αεροπορικές ξεκίνησαν ακυρώσεις πτήσεων φοβούμενες ελλείψεις στα καύσιμα
Έχεις κλεισμένο ταξίδι; Αυτές οι 3 αεροπορικές ξεκίνησαν ακυρώσεις πτήσεων φοβούμενες ελλείψεις στα καύσιμα

 30.04.2026 - 08:21
Με εκπροσώπους των αεροπορικών εταιρειών θα συναντηθούν στις 6 Μαΐου υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης με στόχο να καθησυχάσουν τις ανησυχίες τους έναντι του κινδύνου να υπάρξουν στα γαλλικά αεροδρόμια, συνεπεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ελλείψεις κηροζίνης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους όπως η Ryanair, η Transavia, η Volotea κ.α. έχουν ήδη αρχίσει τα ακυρώνουν κάποιες από τις πτήσεις τους των ερχόμενων μηνών. Ειδικότερα η Transavia, θυγατρική των AirFrance-KLM, ακύρωσε το 2% των πτήσεων που είχε προγραμματίσει για τον Μάιο και τον Ιούνιο ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων τους.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα κατά τον μήνα Μάιο ενώ υπουργοί της γαλλικής κυβέρνησης βεβαιώνουν ότι τα υπάρχοντα αποθέματά αρκούν για τουλάχιστον τρεις μήνες.

 

Πηγή: flash.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 87χρονος, μετά τον τραυματισμό του σε οδική σύγκρουση που συνέβη χθες το πρωί, στην επαρχία Λευκωσίας.

