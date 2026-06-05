Αυτή η γνωστή αεροπορική εταιρεία βάζει περισσότερες πτήσεις από Κύπρο - Όλες οι πληροφορίες

Η επιτάχυνση της αύξησης της χωρητικότητας σημαίνει ότι η Wizz Air προσθέτει 57.500 επιπλέον θέσεις κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον αρχικό της προγραμματισμό, εκ των οποίων 24.500 θέσεις τον Αύγουστο και 33.000 τον Σεπτέμβριο.

Το διευρυμένο πρόγραμμα πτήσεων θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της Κύπρου με σημαντικές αγορές της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Η επιπλέον χωρητικότητα κατανέμεται σε δρομολόγια με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, όπως η Αθήνα, η Βαρκελώνη, το Βουκουρέστι, το Τελ Αβίβ, το Κουτάισι και το Ιάσιο.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών, η Wizz Air επαναφέρει τη γραμμή Λάρνακα – Αθήνα νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, ενώ παράλληλα αυξάνει τις συχνότητες πτήσεων σε επιλεγμένους προορισμούς κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου και στις αρχές του φθινοπώρου.

Λάρνακα - Αθήνα Επανέναρξη δρομολογίου στις 13 Αυγούστου με 10 πτήσεις την εβδομάδα, αύξηση σε 14 εβδομαδιαίες πτήσεις από τις 23 Σεπτεμβρίου

Λάρνακα – Βαρκελώνη Από 3 σε 4 πτήσεις την εβδομάδα από 1η Σεπτεμβρίου

Λάρνακα - Βουκουρέστη (Οτοπένι) 5 → 7 πτήσεις την εβδομάδα από 1η Σεπτεμβρίου

Λάρνακα - Τελ Αβίβ 7 → 11 πτήσεις την εβδομάδα από 13 Αυγούστου

Λάρνακα - Κουτάισι Επιπλέον συχνότητες πτήσεων

Λάρνακα - Ιάσιο Επιπλέον συχνότητες πτήσεων

Η αύξηση της χωρητικότητας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Wizz Air στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Κύπρου τόσο ως προορισμού εισερχόμενου τουρισμού όσο και ως αγοράς εξερχόμενων ταξιδιών, προσφέροντας παράλληλα στους επιβάτες μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη συνδεσιμότητα και περισσότερες οικονομικές επιλογές μετακίνησης κατά τη θερινή περίοδο και τις αρχές του φθινοπώρου.

Ο András Szabó, Network Officer East της Wizz Air, δήλωσε:

«Η Κύπρος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τη Wizz Air, στην οποία συνεχίζουμε να επενδύουμε και να αναπτύσσουμε το δίκτυό μας. Η επιβατική ζήτηση ξεπέρασε τις αρχικές μας προβλέψεις, γεγονός που μας οδήγησε στην απόφαση να επαναφέρουμε νωρίτερα τη σύνδεση με την Αθήνα και να ενισχύσουμε το πτητικό μας πρόγραμμα. Με την προσθήκη 57.500 επιπλέον θέσεων και την αύξηση των συχνοτήτων σε ορισμένα από τα δημοφιλέστερα δρομολόγιά μας, προσφέρουμε στους επιβάτες ακόμη περισσότερες ταξιδιωτικές επιλογές, ενώ παράλληλα στηρίζουμε τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.»