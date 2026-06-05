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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γενί Σαφάκ»: «Σκάνδαλο» οι επαφές Χριστοδουλίδη-Κόμπου σε τουρκογενή κράτη

 05.06.2026 - 21:48
«Γενί Σαφάκ»: «Σκάνδαλο» οι επαφές Χριστοδουλίδη-Κόμπου σε τουρκογενή κράτη

Έντονη ανησυχία φαίνεται να προκαλεί σε φιλοκυβερνητικούς κύκλους στην Τουρκία η ενίσχυση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τουρκογενή κράτη της Κεντρικής Ασίας.

Ο αρθρογράφος της “Γενί Σαφάκ”, Γιουσούφ Καπλάν, χαρακτήρισε ως «σκάνδαλο» τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργιστάν και Τατζικιστάν.

Επεσήμανε ότι η Λευκωσία έχει ξεκινήσει μια «μεγάλη διπλωματική επίθεση» προς τις τουρκογενείς δημοκρατίες και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Καζακστάν και στον Πρόεδρο Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, ο οποίος απένειμε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη το παράσημο «Φιλίας των Κρατών».

Ο αρθρογράφος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «σκάνδαλο», υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει την αδυναμία του Οργανισμού Τουρογενών Κρατών να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός μηχανισμός συνεργασίας.

Στο άρθρο παρατίθενται επίσης δηλώσεις του Τοκάγιεφ, ο οποίος εξήρε τον ρόλο του Νίκου Χριστοδουλίδη στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τόνισε τη σημασία της πολυδιάστατης συνεργασίας μεταξύ Αστάνα και Λευκωσίας.

Ο Γιουσούφ Καπλάν ερμηνεύει τις εξελίξεις ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου προσέγγισης των τουρκικών δημοκρατιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρει ότι το Καζακστάν και άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας επιδιώκουν στενότερους δεσμούς με την ΕΕ και κατηγορεί τις ηγεσίες τους ότι επιδεικνύουν υπερβολική προθυμία απέναντι στη Λευκωσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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