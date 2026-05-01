Το ψάξαμε: Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

Εδώ ακριβώς έρχεται να βοηθήσει η Έκθεση για το Έξυπνο Καλοκαίρι της Skyscanner , ένας οδηγός για πιο έξυπνο καλοκαιρινό σχεδιασμό που αναλύει τις τάσεις των κρατήσεων και προσδιορίζει τις καλύτερες εποχές για ταξίδια αυτό το καλοκαίρι, βοηθώντας τους ταξιδιώτες να βελτιστοποιήσουν το κόστος χωρίς να εγκαταλείψουν τις διακοπές τους.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Έκθεση Smarter Summer της Skyscanner, η φθηνότερη εβδομάδα για ταξίδια το καλοκαίρι του 2026 είναι μεταξύ 29 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ζήτηση πτήσεων είναι γενικά χαμηλότερη από τις κορυφώσεις που καταγράφονται στις κεντρικές εβδομάδες του Ιουλίου και του Αυγούστου, όταν οι περισσότεροι ταξιδιώτες συγκεντρώνονται λόγω τυποποιημένων διακοπών.

Η μειωμένη πίεση στη ζήτηση μεταφράζεται σε χαμηλότερες μέσες τιμές τόσο για τις πτήσεις όσο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη διαμονή. Αυτό καθιστά το τέλος Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου ένα στρατηγικό παράθυρο για όσους έχουν ευέλικτες ημερομηνίες ταξιδιού και θέλουν να εξοικονομήσουν από το συνολικό κόστος των διακοπών τους. Συνολικά, η έκθεση υπογραμμίζει πώς τα ταξίδια εκτός των περιόδων αιχμής επιτρέπουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων —ακόμα και για οικογενειακά ταξίδια— χωρίς να θυσιάζονται δημοφιλείς προορισμοί ή ποιοτικές υπηρεσίες.

Εκτός από την επιλογή της φθηνότερης εβδομάδας για ταξίδι, η ημέρα αναχώρησης επηρεάζει επίσης σημαντικά την τιμή του ταξιδιού. Η έκθεση Smarter Summer Report της Skyscanner επισημαίνει ότι η Παρασκευή είναι η φθηνότερη ημέρα για πτήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2026.

Αυτό το φαινόμενο συνδέεται με τις ταξιδιωτικές συνήθειες: τα Σαββατοκύριακα, τα Σάββατα και οι Κυριακές είναι γενικά πιο δημοφιλή, ενώ οι καθημερινές, όπως οι Παρασκευές, παρουσιάζουν χαμηλότερη ζήτηση. Κατά συνέπεια, οι αεροπορικές εταιρείες τείνουν να εφαρμόζουν χαμηλότερες τιμές σε λιγότερο δημοφιλείς ημέρες.

Η Skyscanner επισημαίνει επίσης πώς ο συνδυασμός μιας εβδομάδας χαμηλής ζήτησης και μιας στρατηγικής αναχώρησης στα μέσα της εβδομάδας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην τελική τιμή του ταξιδιού. Η χρήση εργαλείων αναζήτησης με ευέλικτες ημερομηνίες και μηνιαίες συγκρίσεις διευκολύνει επίσης τον εντοπισμό των φθηνότερων λύσεων που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, βοηθώντας τους ταξιδιώτες να σχεδιάζουν πιο συνειδητά και να αξιοποιούν στο έπακρο τα πιο συμφέροντα παράθυρα τιμών για ένα ξέγνοιαστο και έξυπνο καλοκαίρι.

