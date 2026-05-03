Video: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Έντονα καιρικά και συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο
Video: «Άνοιξαν οι ουρανοί» - Έντονα καιρικά και συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο

 03.05.2026 - 13:16
Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερα στην περιοχή του Ύψωνα, σε διάφορα σημεία του αυτοκινητοδρόμου και προς τις δύο κατευθύνσεις, έχει παρατηρηθεί συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας τους αναμμένα.

Την ίδια ώρα, βροχές σημειώνονται σε διάφορες περιοχές του νησιού. 

Δείτε σχετικό βίντεο από τους καιρόφιλους Κύπρου: 

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, της ίδιας έντασης. Αργότερα θα ενισχυθούν σε ισχυρούς, 5 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα παραμένει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης και τοπικά κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Κάλπη χωρίς φαβορί: Η μάχη της 24ης Μαΐου και τα παζάρια της επόμενης μέρας-Προεκλογική ευθεία με φόντο την αβεβαιότητα

Η αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου μπαίνει στην τελική της φάση, αλλά αντί για καθαρές γραμμές και προβλέψιμα σενάρια, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο. Η Κύπρος οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, με αυξημένο αριθμό κομμάτων και με μια κοινωνία που εμφανίζεται πιο απαιτητική, αλλά και πιο επιφυλακτική από ποτέ.

Αυτός είναι ο υποψήφιος βουλευτής που φέρεται να γρονθοκόπησε βοηθό διαιτητή - Δείτε φωτογραφία του

Συνελήφθη ειδικός αστυνομικός - Φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του ότι θα της αφαιρέσει τη ζωή

Νέα τραγωδία: «Έσβησε» οδηγός μετά από σύγκρουση στην Κοκκινοτριμιθιά - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Οδηγοί Προσοχή: Έντονα καιρικά φαινόμενα στον αυτοκινητόδρομο - Πού βρίσκεται επικίνδυνο σημείο

Φωτιά σε ασθενοφόρα: Έγινε και πριν από μερικά εικοσιτετράωρα στόχος ο ιδιοκτήτης - Έριξαν αμυντική χειροβομβίδα στην οικία του

Η Ευρώπη «μαθαίνει» online – Στροφή στην ψηφιακή μάθηση  - Πού βρίσκεται η Κύπρος

Ευκαιρία για εκδρομή: Οι καλύτερες επιλογές για τις ανοιξιάτικες αποδράσεις σου εντός Κύπρου

