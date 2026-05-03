Φωτιά σε ασθενοφόρα: Έγινε και πριν από μερικά εικοσιτετράωρα στόχος ο ιδιοκτήτης - Έριξαν αμυντική χειροβομβίδα στην οικία του

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και την Αστυνομία τα οχήματα ήταν σταθμευμένα σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές κυρίως στο μπροστινό μέρος των ασθενοφόρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πλήρης εκτίμηση του κόστους.

Οι πρώτες ενδείξεις από τις προκαταρκτικές εξετάσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Να σημειωθεί ότι στόχος των δραστών έγινε και πριν από μερικά εικοσιτετράωρα ο ιδιοκτήτης της κλινικής, όταν άγνωστοι έριξαν αμυντική χειροβομβίδα στην οικία του στην περιοχή της Αγία Μαρινούδας.

Για την υπόθεση συνελήφθη ως ύποπτο ένα άτομο ηλικίας 59 ετών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, της ρίψης της χειροβομβίδας προηγήθηκε και απόπειρα εμπρησμού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ