ΑρχικήLike OnlineBίντεο που κόβει την ανάσα: Καρχαρίας κυνηγούσε σέρφερ για 10 λεπτά
Bίντεο που κόβει την ανάσα: Καρχαρίας κυνηγούσε σέρφερ για 10 λεπτά

 03.05.2026 - 09:55
Ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο περιστατικό καταγράφηκε ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας, όταν σέρφερ με foil (σανίδα που σηκώνεται πάνω από το νερό) βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν λευκό καρχαρία, ο οποίος τον ακολουθούσε επί αρκετά λεπτά σε πολύ μικρή απόσταση.

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο Ron Takeda, ο οποίος βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με τον φίλο του Tavis Boise, όταν ο καρχαρίας εμφανίστηκε ξαφνικά πίσω του και άρχισε να τον καταδιώκει.

Η στιγμή που... χαμπάριασε τι συμβαίνει

Αρχικά, ο Takeda θεώρησε ότι κάτι είχε μπλεχτεί στη σανίδα του ή ότι επρόκειτο για φύκια. Ωστόσο, γρήγορα συνειδητοποίησε ότι πίσω του κινούνταν ένα μεγάλο, σκοτεινό σχήμα, που περιέγραψε σαν «τορπίλη».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καρχαρίας –εκτιμώμενου μήκους 3 έως 3,5 μέτρων– δεν περιορίστηκε σε μια απλή εμφάνιση. Ακολουθούσε τον σέρφερ σχεδόν «κολλητά», περνούσε ακόμη και κάτω από τη σανίδα και προσαρμοζόταν στις κινήσεις του.

Ο φίλος του, που κατέγραφε το περιστατικό, ακούγεται στο βίντεο να του φωνάζει διαρκώς «μην πέσεις» και «μην σταματήσεις», προσπαθώντας να τον κρατήσει σε κίνηση.

10 λεπτά, μία αιωνιότητα

Η καταδίωξη διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, σε μια διαδρομή μεταξύ της Σάντα Μπάρμπαρα και της περιοχής Carpinteria. Παρά την ένταση της στιγμής, οι δύο αθλητές κατάφεραν να συνεχίσουν χωρίς να πέσουν στο νερό και ολοκλήρωσαν τη διαδρομή τους.

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει όσα αναφέρουν ειδικοί για τη συγκεκριμένη περιοχή, όπου καταγράφεται σημαντικός πληθυσμός νεαρών λευκών καρχαριών. Οι θερμότερες θαλάσσιες συνθήκες, σε συνδυασμό με φαινόμενα όπως το Ελ Νίνιο, εκτιμάται ότι αυξάνουν τις εμφανίσεις τους κοντά στις ακτές.

 

 

 
 
 
Η αντίστροφη μέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου μπαίνει στην τελική της φάση, αλλά αντί για καθαρές γραμμές και προβλέψιμα σενάρια, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει κινούμενη άμμο. Η Κύπρος οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, με αυξημένο αριθμό κομμάτων και με μια κοινωνία που εμφανίζεται πιο απαιτητική, αλλά και πιο επιφυλακτική από ποτέ.

