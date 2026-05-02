Πώς θα καταλάβετε ότι μια φιλία γίνεται έρωτας: Μια ψυχολόγος σάς δείχνει τα σημάδια

«1. Αρχίζεις να δυσκολεύεσαι να τον/την κοιτάξεις στα μάτια.

2. Κάθε φορά που βρίσκεστε σε καταβάλλει το άγχος.

3. Αισθάνεσαι τύψεις για αυτό που νιώθεις.

4. Δεν μπορείς να παραδεχθείς αυτό που αισθάνεσαι.

5. Έχει μειωθεί αισθητά η όρεξή σου για φαγητό.

6. Τα όνειρά σου τον/την αφορούν σχεδόν αποκλειστικά.

Ερωτεύτηκες το/τη φίλο/η σου; Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Social Psychological and Personality Science έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ζευγαριών (68%) ξεκίνησαν ως φίλοι. Το 42% των ζευγαριών κατέληξαν σε γάμο και μάλιστα σε πετυχημένο!».

