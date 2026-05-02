Ο επικός αποχαιρετισμός πιλότου γνωστής αεροπορικής εταιρείας στην τελευταία του πτήση - «Ήταν τιμή μου»

Η πτήση ήταν από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα και ο συγκινημένος πιλότος είπε απευθυνόμενος στους επιβαίνοντες:

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο. Είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους.

Είμαι σίγουρος σαν κομμάτι αυτής της εταιρείας ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλεια στους αγαπημένους προορισμούς και στους ανθρώπους που σας περιμένουν. Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής και εσείς ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου».

Με το που τελείωσε τον σύντομο συγκινητικό του λόγο, οι επιβάτες του επεφύλασσαν ένα πολύ «ζεστό» χειροκρότημα ως «αντίο».

