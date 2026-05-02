Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες

Στη σχετική πλατφόρμα παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία, καθώς και ο πλήρης κατάλογος των οχημάτων που θα τεθούν προς πώληση. Μέσα από τη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά και να αποκτήσουν οχήματα, με τις τελικές τιμές να διαμορφώνονται βάσει της προσφοράς και της ζήτησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο επόμενος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026, στις 15:00, και θα πραγματοποιηθεί στο Auction Yard στη Μοσφιλωτή (Λεωφόρος Λεμεσού 12, 7647 Μοσφιλωτή, Λάρνακα).

Ο κατάλογος των οχημάτων, μαζί με φωτογραφικό υλικό, θα είναι διαθέσιμος από τις 30 Απριλίου 2026, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν εγκαίρως πριν από τη συμμετοχή τους.

Για όσους επιθυμούν να επιθεωρήσουν τα οχήματα πριν από τη δημοπρασία, θα υπάρξουν συγκεκριμένες ώρες επίσκεψης:

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026: 10:00 – 13:00 και 14:00 – 17:00

Τρίτη, 5 Μαΐου 2026: 10:00 – 14:30

Για να δείτε τη λίστα και τις φωτογραφίες με τα αντικείμενα πατήσετε ΕΔΩ.