Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Δίνει μάχη για τη ζωή 38χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο - Ποια η κατάσταση υγείας του

 02.05.2026 - 10:24
Κρίσιμη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση της υγείας 38χρονου μοτοσικλετιστή ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Πάφο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 22:40 την Πέμπτη στην Πάφο και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Χρυσονέρας, στην Κισσόνεργα.

Ο άτυχος 38χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του όταν κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος φέρεται να μην φορούσε προστατευτικό κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού, όπου και μεταφέρθηκε, στη συνέχεια.

Νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου με την κατάσταση της υγείας του να εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.

Μέλη της τροχαίας Πάφου διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Νέα συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 16:00, μεταξύ του Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών για το Κυπριακό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα