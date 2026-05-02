Νέο hot spot με απίθανες γεύσεις - Γνωστή και αγαπημένη αλυσίδα άνοιξε καντίνα σε αυτή την περιοχή

Ένα νέο γαστρονομικό στέκι μέσα στη φύση κάνει την εμφάνισή του στο Παλιομέτοχο, με τους Ξυλόφουρνους Έλενας να ανοίγουν το «Πάμε Πάρκο by Xilofournoi Elenas», μια ξεχωριστή καντίνα που υπόσχεται να αλλάξει τις καθημερινές μας συνήθειες.

Ο χώρος λειτουργεί καθημερινά από τις 06:00 το πρωί, καλωσορίζοντας όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη μέρα τους με καφέ και πρωινό σε ένα ήρεμο περιβάλλον, μακριά από την ένταση της πόλης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν σνακ, φαγητό, δροσιστικά ροφήματα και ποτά, ενώ δεν λείπουν οι γλυκές επιλογές, όπως κρέπες, βάφλες, γλυκά και παγωτό.

Το «Πάμε Πάρκο by Xilofournoi Elenas» συνδυάζει την ποιότητα της γνωστής μας αλυσίδας φούρνων με την ανεπιτήδευτη χαλάρωση ενός πάρκου, δημιουργώντας έναν χώρο ιδανικό για οικογένειες, παρέες αλλά και για όσους αναζητούν μια σύντομη απόδραση μέσα στην ημέρα τους.

Με εύκολη πρόσβαση και φιλική ατμόσφαιρα, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την περιοχή, προσφέροντας απλές αλλά απολαυστικές στιγμές, από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το βράδυ.