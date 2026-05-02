Αφθώδης πυρετός: Στο τραπέζι κρίσιμες εξελίξεις - Συνάντηση Μαλά με κτηνοτρόφους

Ο κ. Μαλάς θα ενημερώσει τους κτηνοτρόφους για την εξέλιξη της πορείας του αφθώδους πυρετού και για τα επόμενα βήματα, με στόχο να διασκεδάσει όλες τις ανησυχίες τους.

«Υπάρχει κάποιος περιορισμός στην εξάπλωση της νόσου αλλά σίγουρα στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για να δούμε πού θα καταλήξουμε», είχε δηλώσει την Πέμπτη ο κ. Μαλάς στο ΚΥΠΕ, στο περιθώριο εκδήλωσης στο Ινστιτούτο Κύπρου.

Ο κ. Μαλάς εξήγησε ότι ο εμβολιασμός συνέβαλε στον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Κατέστησε επίσης σαφές ότι «δεν κινδυνεύει να χαθεί η φυλή, κινδυνεύει να χαθεί η γενετική βιοποικιλότητα της φυλής άρα όσα περισσότερα ζώα έχεις, είναι καλύτερο για την φυλή».

Κληθείς να στείλει ένα μήνυμα στους κτηνοτρόφους οι οποίοι παρουσιάζονται αμετακίνητοι ως προς τις θέσεις τους, ο κ. Μαλάς είπε ότι «το μήνυμα προς τους κτηνοτρόφους είναι να κωφεύσουν στα κελεύσματα ορισμένων οι οποίοι επιδίδονται σε μια σεναριολογία ότι περίπου προσπαθούμε να καταστρέψουμε την κτηνοτροφία του τόπου».

Όσον αφορά τις θανατώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μέχρι την Πέμπτη είχαν θανατωθεί 39.810 αιγοπρόβατα και 2.247 βοειδή.

Παράλληλα, η διαδικασία θανάτωσης των χοίρων και στα τρία χοιροστάσια έχει ολοκληρωθεί, με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται σε 24.483 χοίρους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ