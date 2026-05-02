Στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ ελέγχων και σωρεία καταγγελιών - Χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα

 02.05.2026 - 08:48
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, και απόπειρα εμπρησμού, δημόσια εξύβριση, μέθη, και πρόκληση ανησυχίας σε δημόσιο μέρος, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 902 οχήματα και ελέγχθηκαν 1110 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 56 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 25 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 511 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 26 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 21 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 217 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ξεχωρίζουν επίσης, οι 15 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και οι πέντε (5) υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, που προέκυψαν μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους ναρκωτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 155 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν 19 έλεγχοι οδηγών.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Συνάντηση-«κλειδί» για το Κυπριακό - Εντείνονται οι διεργασίες για επανέναρξη συνομιλιών

Νέα συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 16:00, μεταξύ του Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών για το Κυπριακό.

  •  02.05.2026 - 07:02
  •  02.05.2026 - 07:03
  •  02.05.2026 - 10:24
  •  02.05.2026 - 10:38
  •  02.05.2026 - 09:42
  •  02.05.2026 - 08:08
  •  02.05.2026 - 07:05
