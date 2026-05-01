Σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στη Λεμεσό – Ένας τραυματίας - Βίντεο από το σημείο

Σύμφωνα με πληροφορίες και οπτικό υλικό που υποβλήθηκε στο RoadReportCY από πολίτη, το περιστατικό συνέβη υπό συνθήκες μέτριας κυκλοφορίας στον πολυσύχναστο αστικό δρόμο. Στα πλάνα διακρίνεται η μοτοσικλέτα πεσμένη στο οδόστρωμα, δίπλα σε μικρό πορτοκαλί όχημα που φαίνεται να ενεπλάκη στη σύγκρουση.

Ο τραυματισμένος μοτοσικλετιστής εντοπίστηκε στο έδαφος, κοντά στο πίσω μέρος του οχήματος. Περαστικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και προσπαθώντας να τον στηρίξουν μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, δίπλα του τοποθετήθηκε και μπουκάλι νερού, ένδειξη της προσπάθειας να του παρασχεθεί άμεση βοήθεια.

Η τροχαία κίνηση στην περιοχή επηρεάστηκε, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να δημιουργείται μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

