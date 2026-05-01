ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στη Λεμεσό – Ένας τραυματίας - Βίντεο από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή μοτοσικλέτας και επιβατικού οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (30 Απριλίου 2026 – 15:13) στην οδό Πάφου στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οπτικό υλικό που υποβλήθηκε στο RoadReportCY από πολίτη, το περιστατικό συνέβη υπό συνθήκες μέτριας κυκλοφορίας στον πολυσύχναστο αστικό δρόμο. Στα πλάνα διακρίνεται η μοτοσικλέτα πεσμένη στο οδόστρωμα, δίπλα σε μικρό πορτοκαλί όχημα που φαίνεται να ενεπλάκη στη σύγκρουση.

Ο τραυματισμένος μοτοσικλετιστής εντοπίστηκε στο έδαφος, κοντά στο πίσω μέρος του οχήματος. Περαστικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και προσπαθώντας να τον στηρίξουν μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, δίπλα του τοποθετήθηκε και μπουκάλι νερού, ένδειξη της προσπάθειας να του παρασχεθεί άμεση βοήθεια.

Η τροχαία κίνηση στην περιοχή επηρεάστηκε, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να δημιουργείται μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ μετά το νέο τζάκ-ποτ - Πόσα θα μοιράσει
Σε αντίθετη τροχιά: «Πεθαίνουν για συμφωνία» λέει ο Τραμπ - Οδυνηρά πλήγματα «υπόσχεται» η Τεχεράνη
Ανατροπή στο καιρικό... μενού - Πότε έρχεται ψυχρή αέρια μάζα και τι φέρνει μαζί της
Εργατική Πρωτομαγιά: Οι αγώνες που έγιναν για το 8ωρο – Έτσι ξεκίνησε στην Κύπρο
Πλούσιος μπουφές την Πρωτομαγιά: 11+1 εστιατόρια σε πόλεις και χωριά για απολαυστικό φαγητό
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 38χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με όχημα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος

 

 

 

Χειροβομβίδα σε οικία ζεύγους στην Πάφο: Συνελήφθη 59χρονος για δύο υποθέσεις

Θλίψη στο πανελλήνιο: Έφυγε από την ζωή κορυφαίος ποδοσφαιριστής

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Ως την «πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη» στη σύγχρονη Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως ορθή στρατηγική επιλογή, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

  •  01.05.2026 - 12:23
Μήνυμα Λευκωσίας για φυσικό αέριο: «Στη βάση του διεθνούς δικαίου οι αποφάσεις μας»

Μήνυμα Λευκωσίας για φυσικό αέριο: «Στη βάση του διεθνούς δικαίου οι αποφάσεις μας»

  •  01.05.2026 - 16:49
Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

Ο Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

  •  01.05.2026 - 19:33
Χειροβομβίδα σε οικία ζεύγους στην Πάφο: Συνελήφθη 59χρονος για δύο υποθέσεις

Χειροβομβίδα σε οικία ζεύγους στην Πάφο: Συνελήφθη 59χρονος για δύο υποθέσεις

  •  01.05.2026 - 17:15
Μάχη για τη ζωή δίνει 38χρονος μοτοσικλετιστής - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λεμεσό

Μάχη για τη ζωή δίνει 38χρονος μοτοσικλετιστής - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λεμεσό

  •  01.05.2026 - 16:27
Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου - «Χτίστηκε» πύργος μέσα στα σύννεφα -Δείτε φωτογραφία

Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου - «Χτίστηκε» πύργος μέσα στα σύννεφα -Δείτε φωτογραφία

  •  01.05.2026 - 15:38
Αυτό είναι το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι - Πως να τους ξεγελάσετε

Αυτό είναι το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι - Πως να τους ξεγελάσετε

  •  01.05.2026 - 14:57
Το ψάξαμε: Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

Το ψάξαμε: Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

  •  01.05.2026 - 15:30

