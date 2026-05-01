Χειροβομβίδα σε οικία ζεύγους στην Πάφο: Συνελήφθη 59χρονος για δύο υποθέσεις

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της ΑΔΕ Πάφου, ενώ από προκαταρκτικές εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη, από την οποία προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερα παράθυρα της οικίας, οφείλεται σε έκρηξη αμυντικής χειροβομβίδας.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και για δεύτερη υπόθεση που αφορά απόπειρα εμπρησμού, προέκυψε μαρτυρία για πρόσωπο ηλικίας 59 ετών, εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Η απόπειρα εμπρησμού διαπράχθηκε στην ίδια οικία στην Πάφο, όπου στις 28/04/2026, γύρω στις 11.15μ.μ.,εκδηλώθηκε φωτιά σε φιάλη υγραερίου, η οποία είχε τοποθετηθεί έξω από την περίφραξη της εν λόγω οικίας. Από τη φωτιά, η οποία έσβησε από μόνη της πριν επεκταθεί, δεν προκλήθηκαν οποιεσδήποτε ζημιές.

Ο 59χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιων Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.