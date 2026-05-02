ΑρχικήΚοινωνία
Ανησυχία μετά από νεκρό δελφίνι που ξεβράστηκε σε κυπριακή παραλία - Δείτε φωτογραφίες

 02.05.2026 - 11:00
Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό εντοπισμού νεκρού δελφινιού στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου.

Το άτυχο θαλάσσιο θηλαστικό εντοπίστηκε την Παρασκευή (1 Μαΐου) από λουόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν σχετικά τις αρμόδιες αρχές.

Το συμβάν προστίθεται σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην επαρχία Πάφου, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για την κατάσταση της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχαν εντοπιστεί και άλλα νεκρά δελφίνια σε παραλίες της επαρχίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε εξετάσεις και επιστημονικές αναλύσεις, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια των θανάτων.

Δείτε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε σελίδα στο Facebook από τον χρήστη Konstantin Solovyev:

Η μια σύγκρουση μετά την άλλη: Δύο τροχαία με μοτοσικλετιστές - Κατέληξαν στο Νοσοκομείο 3 άτομα

Συνάντηση-«κλειδί» για το Κυπριακό - Εντείνονται οι διεργασίες για επανέναρξη συνομιλιών

Νέα συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 16:00, μεταξύ του Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών για το Κυπριακό.

Εβδομάδα σε αναβρασμό: Από τα «τείχη» της κτηνοτροφίας, στις έρευνες του FBI και το «σκάκι» του Κυπριακού

Δίνει μάχη για τη ζωή 38χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο - Ποια η κατάσταση υγείας του

Η μια σύγκρουση μετά την άλλη: Δύο τροχαία με μοτοσικλετιστές - Κατέληξαν στο Νοσοκομείο 3 άτομα

Αφθώδης πυρετός: Στο τραπέζι κρίσιμες εξελίξεις - Συνάντηση Μαλά με κτηνοτρόφους

Δραματικές στιγμές σε καφετέρια 29χρονου: Τυλίχθηκε στις φλόγες - Σε ρόλο πυροσβετών οι γείτονες

Ξεκίνησαν να ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κύπριοι - Οι top επιλογές για Κατακλυσμό και οι προορισμοί που «έφαγαν άκυρο»

Ανησυχία μετά από νεκρό δελφίνι που ξεβράστηκε σε κυπριακή παραλία - Δείτε φωτογραφίες

