Ανησυχία μετά από νεκρό δελφίνι που ξεβράστηκε σε κυπριακή παραλία - Δείτε φωτογραφίες

Το άτυχο θαλάσσιο θηλαστικό εντοπίστηκε την Παρασκευή (1 Μαΐου) από λουόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν σχετικά τις αρμόδιες αρχές.

Το συμβάν προστίθεται σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην επαρχία Πάφου, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για την κατάσταση της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχαν εντοπιστεί και άλλα νεκρά δελφίνια σε παραλίες της επαρχίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν σε εξετάσεις και επιστημονικές αναλύσεις, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια των θανάτων.

