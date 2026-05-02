Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Αθηένου – Στις 110 οι μολυσμένες μονάδες

Όσον αφορά τις κόκκινες αγελάδες και τα παχύουρα πρόβατα που ανήκουν στις σπάνιες φυλές, οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια απόφαση επί του θέματος, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τις επόμενες μέρες.

Όπως είχαν ανακοινώσει την Πέμπτη οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η δεύτερη φάση του εμβολιασμού για τα βοοειδή έχει φτάσει στο 81%, ενώ στα αιγοπρόβατα η κάλυψη έφτασε στο 64% του συνολικού ζωικού πληθυσμού.

Όσον αφορά τα χοιροστάσια, όλες οι μονάδες που είναι εντός των ζωνών περιορισμού έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον τον πρώτο εμβολιασμό, ενώ 4 μονάδες στις ζώνες περιορισμού της επαρχίας Λάρνακας έχουν επανεμβολιαστεί και με δεύτερο εμβολιασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ