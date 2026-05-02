ΑρχικήΚοινωνία
Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Αθηένου – Στις 110 οι μολυσμένες μονάδες

 02.05.2026 - 14:55
Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν σε μονάδες αιγοπροβάτων στην Αθηένου, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το ΚΥΠΕ το Σάββατο από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Πλέον, οι μολυσμένες μονάδες ανέρχονται σε 110.

Όσον αφορά τις κόκκινες αγελάδες και τα παχύουρα πρόβατα που ανήκουν στις σπάνιες φυλές, οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια απόφαση επί του θέματος, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τις επόμενες μέρες.

Όπως είχαν ανακοινώσει την Πέμπτη οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η δεύτερη φάση του εμβολιασμού για τα βοοειδή έχει φτάσει στο 81%, ενώ στα αιγοπρόβατα η κάλυψη έφτασε στο 64% του συνολικού ζωικού πληθυσμού.

Όσον αφορά τα χοιροστάσια, όλες οι μονάδες που είναι εντός των ζωνών περιορισμού έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον τον πρώτο εμβολιασμό, ενώ 4 μονάδες στις ζώνες περιορισμού της επαρχίας Λάρνακας έχουν επανεμβολιαστεί και με δεύτερο εμβολιασμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται μεγάλος πλειστηριασμός οχημάτων από την Τράπεζα Κύπρου - Ιδού τιμές και φωτογραφίες - Όλες οι πληροφορίες
Αναστάτωση στο Παραλίμνι: Ένταση σε πάρκινγκ κατέληξε σε μαχαιρώματα - Στο Νοσοκομείο 46χρονος
Δραματικές στιγμές σε καφετέρια 29χρονου: Τυλίχθηκε στις φλόγες - Σε ρόλο πυροσβετών οι γείτονες
Ανησυχία μετά από νεκρό δελφίνι που ξεβράστηκε σε κυπριακή παραλία - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: Η επική ατάκα του παππού για την… αποχή πριν τον γάμο
Σοκαριστικό βίντεο: Άγρια επίθεση από Εβραίο σε χριστιανή μοναχή - Την έριξε κάτω και την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

 

 

 

Τα είπαν με Μαλά οι κτηνοτρόφοι - Zητούν συνάντηση με ΠτΔ και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις

Συνάντηση με τριμελή αντιπροσωπεία του νεοσύστατου συνδέσμου «Η Φωνή των κτηνοτρόφων» είχε το Σάββατο ο Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικου Τομέα και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς, με εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων Χριστόδουλο Χριστοδούλου να επαναλαμβάνει στο ΚΥΠΕ το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων.

Έρχιουρμαν: Ενοχλήθηκε με τον ορισμό «Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας» - «Γιατί το επαναλαμβάνουν συνεχώς;»

Έρχιουρμαν: Ενοχλήθηκε με τον ορισμό «Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας» - «Γιατί το επαναλαμβάνουν συνεχώς;»

Σφοδρή απάντηση Κυβέρνησης στο ΑΚΕΛ: «Θυμάται το 2025, ξεχνά το 2013»

Σφοδρή απάντηση Κυβέρνησης στο ΑΚΕΛ: «Θυμάται το 2025, ξεχνά το 2013»

Στους δρόμους για περιοδεία ο ΔΗΣΥ - «Θα βρεθούμε σε όλες τις επαρχίες μεταφέροντας το μήνυμα της νίκης»

Στους δρόμους για περιοδεία ο ΔΗΣΥ - «Θα βρεθούμε σε όλες τις επαρχίες μεταφέροντας το μήνυμα της νίκης»

Ουρανός σε... άνθηση: Η Πανσέληνος «Flower Moon» μάγεψε τους πολίτες - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ουρανός σε... άνθηση: Η Πανσέληνος «Flower Moon» μάγεψε τους πολίτες - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

Ανησυχία μετά από νεκρό δελφίνι που ξεβράστηκε σε κυπριακή παραλία - Δείτε φωτογραφίες

Ανησυχία μετά από νεκρό δελφίνι που ξεβράστηκε σε κυπριακή παραλία - Δείτε φωτογραφίες

Νέο hot spot με απίθανες γεύσεις - Γνωστή και αγαπημένη αλυσίδα άνοιξε καντίνα σε αυτή την περιοχή

Νέο hot spot με απίθανες γεύσεις - Γνωστή και αγαπημένη αλυσίδα άνοιξε καντίνα σε αυτή την περιοχή

