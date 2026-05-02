Οδηγοί προσοχή: Κλειστές οι δύο δεξιά λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο - Τι συνέβη

Κλειστές είναι γύρω στις 2.30 το απόγευμα, οι δύο δεξιά λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, στο ύψος της εξόδου προς Μέσα Γειτονιά, στη Λεμεσό, για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων.

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών.

15:10 - Νεότερη ενημέρωση

Οι λωρίδες κυκλοφορίες έχουν ανοίξει και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.