Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 02.05.2026 - 14:43
Οδηγοί προσοχή: Κλειστές οι δύο δεξιά λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο - Τι συνέβη

Κλειστές είναι γύρω στις 2.30 το απόγευμα, οι δύο δεξιά λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, στο ύψος της εξόδου προς Μέσα Γειτονιά, στη Λεμεσό, για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων.

Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας, που διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να ακολουθούν τις οδηγίες των επί καθήκοντι αστυνομικών.

15:10 - Νεότερη ενημέρωση

Οι λωρίδες κυκλοφορίες έχουν ανοίξει και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ειδικοί απαντούν στον Τραμπ για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία: «Δεν κάνουμε φιλανθρωπία με τον στρατό μας στην Ευρώπη»

 02.05.2026 - 14:40
Επόμενο άρθρο

Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Αθηένου – Στις 110 οι μολυσμένες μονάδες

 02.05.2026 - 14:55
Τα είπαν με Μαλά οι κτηνοτρόφοι - Zητούν συνάντηση με ΠτΔ και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις

Συνάντηση με τριμελή αντιπροσωπεία του νεοσύστατου συνδέσμου «Η Φωνή των κτηνοτρόφων» είχε το Σάββατο ο Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικου Τομέα και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς, με εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων Χριστόδουλο Χριστοδούλου να επαναλαμβάνει στο ΚΥΠΕ το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  02.05.2026 - 15:18
Έρχιουρμαν: Ενοχλήθηκε με τον ορισμό «Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας» - «Γιατί το επαναλαμβάνουν συνεχώς;»

  •  02.05.2026 - 11:18
Σφοδρή απάντηση Κυβέρνησης στο ΑΚΕΛ: «Θυμάται το 2025, ξεχνά το 2013»

  •  02.05.2026 - 15:12
Στους δρόμους για περιοδεία ο ΔΗΣΥ - «Θα βρεθούμε σε όλες τις επαρχίες μεταφέροντας το μήνυμα της νίκης»

  •  02.05.2026 - 13:00
Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην Αθηένου – Στις 110 οι μολυσμένες μονάδες

  •  02.05.2026 - 14:55
Ουρανός σε... άνθηση: Η Πανσέληνος «Flower Moon» μάγεψε τους πολίτες - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες

  •  02.05.2026 - 13:10
Ανησυχία μετά από νεκρό δελφίνι που ξεβράστηκε σε κυπριακή παραλία - Δείτε φωτογραφίες

  •  02.05.2026 - 11:00
Νέο hot spot με απίθανες γεύσεις - Γνωστή και αγαπημένη αλυσίδα άνοιξε καντίνα σε αυτή την περιοχή

  •  02.05.2026 - 11:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα