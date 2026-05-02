Τα είπαν με Μαλά οι κτηνοτρόφοι - Zητούν συνάντηση με ΠτΔ και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις

Όπως είπε ο κ. Χριστοδούλου μετά τη συνάντηση στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μαλάς ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους για την εξέλιξη της πορείας του αφθώδους πυρετού και για τα επόμενα βήματα.
Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν τις δικές τους ανησυχίες, επιμένοντας σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.
«Η Κυβέρνηση είναι απαράδεκτη. Σχεδιάζουν το αύριο, το σήμερα δεν τους νοιάζει», ανέφερε, ο κ. Χριστοδούλου.
«Τον κ. Μαλά τον έβαλαν να σχεδιάσει το αύριο. Το σήμερα εξαρτάται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση», πρόσθεσε.
«Δεν έχουν λύση, δεν έχουν πρόγραμμα. Έχει διορία ο Πρόεδρος ως τη Δευτέρα το απόγευμα», σημείωσε.
Κλείνοντας, ο κ. Χριστοδούλου προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν δεχτεί ο Πρόεδρος να συναντήσει τον σύνδεσμό τους, οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ