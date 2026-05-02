Τα είπαν με Μαλά οι κτηνοτρόφοι - Zητούν συνάντηση με ΠτΔ και προειδοποιούν με κινητοποιήσεις

Όπως είπε ο κ. Χριστοδούλου μετά τη συνάντηση στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μαλάς ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους για την εξέλιξη της πορείας του αφθώδους πυρετού και για τα επόμενα βήματα.

«Η Κυβέρνηση είναι απαράδεκτη. Σχεδιάζουν το αύριο, το σήμερα δεν τους νοιάζει», ανέφερε, ο κ. Χριστοδούλου.

«Τον κ. Μαλά τον έβαλαν να σχεδιάσει το αύριο. Το σήμερα εξαρτάται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση», πρόσθεσε.

«Δεν έχουν λύση, δεν έχουν πρόγραμμα. Έχει διορία ο Πρόεδρος ως τη Δευτέρα το απόγευμα», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Χριστοδούλου προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που δεν δεχτεί ο Πρόεδρος να συναντήσει τον σύνδεσμό τους, οι κτηνοτρόφοι θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποιήσεις.

