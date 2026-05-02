Ανείπωτη θλίψη: Πέθανε η Γιαννούλλα Μαραγκού- Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Ανείπωτη θλίψη σε όσους την γνώριζαν και την αγάπησαν σκόρπισε η είδηση θανάτου της Γιαννούλλας Μαραγκού, από Στρόβολο.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσας στον Στρόβολο, την Κυριακή 03 Μαΐου 2026, ώρα 11:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:40

Η ταφή θα γίνει στο παλαιό κοιμητήριο Στροβόλου (K-cineplex)

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας όπως γίνουν εισφορές "VOICE FOR AUTISM".