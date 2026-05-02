Έρχιουρμαν: Ενοχλήθηκε με τον ορισμό «Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας» - «Γιατί το επαναλαμβάνουν συνεχώς;»
Έρχιουρμαν: Ενοχλήθηκε με τον ορισμό «Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας» - «Γιατί το επαναλαμβάνουν συνεχώς;»

 02.05.2026 - 11:18
Στο τραπέζι βρίσκονται ως «δύο ηγέτες» όλος ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, τα αρχεία των ΗΕ και οι εκθέσεις τος είναι δημόσιες, αναφέρει ο Τουφάν Έρχιουρμαν σε ανάρτησή του σχετικά με τις νέες δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη την Πέμπτη πως στο τραπέζι των συνομιλιών ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως ηγέτης της ε/κ κοινότητας.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ χθες, Πρωτομαγιά, ο Τ/κ ηγέτης έγραψε ότι όλοι γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε εξέλιξη «διαπραγματεύσεις», αλλά βρισκόμαστε στο «τραπέζι των συζητήσεων». Ανεξάρτητα από το ποιο τραπέζι είναι, πρόσθεσε, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι «εμείς, ως ‘δύο ηγέτες’, είμαστε και θα παραμείνουμε στο τραπέζι, διατηρώντας παράλληλα εμπιστευτικές τις θέσεις μας εκτός του τραπεζιού. Όλες οι εκθέσεις και τα αρχεία του ΟΗΕ σχετικά με αυτές τις διαδικασίες είναι δημόσια διαθέσιμα».

Ο κ. Έρχιουρμαν διερωτάται όταν όλα είναι τόσο ξεκάθαρα, «γιατί επαναλαμβάνουν συνεχώς αυτή τη θέση, την οποία κανείς, εμάς συμπεριλαμβανομένων, δεν αποδέχεται, και όχι μόνο στα μούτρα μας, αλλά και μπροστά στην κοινή γνώμη;»

Αυτός ο ισχυρισμός, όπως ανέφερε αυτή η «θέση» - όπως έγραψε - δεν έχει καμία αξία ή νόημα όταν τα γεγονότα είναι σαφή και όλοι το γνωρίζουν αυτό και διερωτήθηκε ξανά ποιος είναι ο στόχος, «Να βοηθήσουμε στη λύση;!!»

Κατά τον ίδιο μια «προβοκάτσια» - όπως είπε – υπάρχει μόνο ένας τρόπος να πετύχει: «να πέσει θύμα της προβοκάτσιας αυτό που προκαλείται από αυτή! Αν δεν πέσει θύμα, αυτή θα μείνει στον αέρα άσκοπα! Βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προχωράμε με υπομονή, ψυχραιμία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα...» πρόσθεσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανάφερε επίσης ότι έχει απαντήσει μόνο στο 1/5 των δηλώσεων που κάνει ο «ομόλογός» του και προσπαθεί να μην θίγει αυτό το θέμα (ΣΣ: το στάτους των συνομιλητών) για το οποίο μετέφερε σε κατ' ιδίαν συναντήσεις τις απόψεις του και προειδοποίησε να μην ανακινείται συνεχώς σε κάθε συνάντηση και τελετή έναρξης, «να μην επιχειρείται η εδραίωση νέων θέσεων απουσία του ομολόγου μας, να μην δηλητηριάζεται η ατμόσφαιρα και να μην εμπλέκεται σε παιχνίδια επίρριψης ευθυνών».

Μίλησε επίσης για ισχυρισμούς και θέσεις που δεν έχουν καν τεθεί σε διμερείς συναντήσεις κι επιχειρούνται, όπως υποστήριξε, να εισαχθούν μέσω των μέσων ενημέρωσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

