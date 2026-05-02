Νέα «επίθεση» ΑΚΕΛ: «Είτε ως συναγερμικός, είτε ως χριστοδουλιδικός, ο κ. Λετυμπιώτης παίζει την ίδια κασέτα»

Σε απάντηση του στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, αναφέρει: «Είτε ως συναγερμικός, είτε ως χριστοδουλιδικός, ο κ. Λετυμπιώτης παίζει την ίδια κασέτα. Είναι άλλωστε αναμενόμενο ότι μια κυβερνηση που λειτουργεί ως «η φιλενάδα» των μεγαλοεπιχειρηματιών και των τραπεζών, ενοχλείται από το ΑΚΕΛ, τους εργαζόμενους και από τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που απορρίπτει την διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη και τις πολιτικές της».

Τέλος τονίζει ότι: «Το ΑΚΕΛ διαμηνύει στο Προεδρικό ότι είναι η κοινωνία που χρειαζεται υπεράσπιση, όχι οι τράπεζες και το 1% των υπερπλουσίων της χώρας».