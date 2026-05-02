Νέα «επίθεση» ΑΚΕΛ: «Είτε ως συναγερμικός, είτε ως χριστοδουλιδικός, ο κ. Λετυμπιώτης παίζει την ίδια κασέτα»

 02.05.2026 - 18:07
Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Κυβέρνησης και ΑΚΕΛ, με το κόμμα να απαντά στις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη. 

Σε απάντηση του στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, αναφέρει: «Είτε ως συναγερμικός, είτε ως χριστοδουλιδικός, ο κ. Λετυμπιώτης παίζει την ίδια κασέτα. Είναι άλλωστε αναμενόμενο ότι μια κυβερνηση που λειτουργεί ως «η φιλενάδα» των μεγαλοεπιχειρηματιών και των τραπεζών, ενοχλείται από το ΑΚΕΛ, τους εργαζόμενους και από τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που απορρίπτει την διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη και τις πολιτικές της».

Τέλος τονίζει ότι: «Το ΑΚΕΛ διαμηνύει στο Προεδρικό ότι είναι η κοινωνία που χρειαζεται υπεράσπιση, όχι οι τράπεζες και το 1% των υπερπλουσίων της χώρας».

Συνάντηση με τριμελή αντιπροσωπεία του νεοσύστατου συνδέσμου «Η Φωνή των κτηνοτρόφων» είχε το Σάββατο ο Επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση και Αναβάθμιση του Κτηνοτροφικου Τομέα και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Σταύρος Μαλάς, με εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων Χριστόδουλο Χριστοδούλου να επαναλαμβάνει στο ΚΥΠΕ το αίτημά τους για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων.

