Τέλος οι καμπίνες στο μπάνιο: Η νέα τάση που αλλάζει τα σπίτια

Η ντουζιέρα με καμπίνα υπήρξε για χρόνια το βασικό στοιχείο των μπάνιων, ειδικά σε σύγχρονες κατοικίες. Ωστόσο, μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος έρχεται να αμφισβητήσει αυτή τη λογική, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του χώρου.

Αρχιτέκτονες, κυρίως από την Ιταλία, επισημαίνουν ότι οι γυάλινες επιφάνειες απαιτούν συχνή συντήρηση, καθώς τα άλατα αφήνουν σημάδια που δύσκολα απομακρύνονται και μετατρέπονται σε μόνιμη ενόχληση. Παράλληλα, οι μερικώς κλειστές κατασκευές δεν συγκρατούν αποτελεσματικά τη θερμότητα, με αποτέλεσμα το μπάνιο να χάνει γρήγορα τη ζεστασιά του.

Η νέα προσέγγιση στο μπάνιο

Η εναλλακτική που προτείνεται είναι τα λεγόμενα «wet rooms», δηλαδή ενιαίοι χώροι ντους χωρίς καμπίνες. Σε αυτά, το δάπεδο και οι τοίχοι σχεδιάζονται έτσι ώστε το νερό να κατευθύνεται φυσικά προς το σιφόνι, επιτρέποντας την ελεύθερη ροή του.

Η απουσία διαχωριστικών στοιχείων δημιουργεί την αίσθηση μεγαλύτερου χώρου και πιο ομαλής κίνησης μέσα στο μπάνιο, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό σε σύγχρονες ανακαινίσεις. Ταυτόχρονα, η συνολική εμπειρία γίνεται πιο «ζεστή», θυμίζοντας χώρους χαλάρωσης όπως τα παραδοσιακά χαμάμ.

Ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του σχεδιασμού είναι η ενσωμάτωση ενός χτιστού πάγκου μέσα στη ζώνη του ντους. Ο πάγκος αυτός επιτρέπει στον χρήστη να κάθεται ή να ξαπλώνει, αξιοποιώντας τη θερμότητα και τον ατμό, ενώ συμβάλλει και στη διατήρηση της θερμοκρασίας κοντά στο σώμα.

Παράλληλα, λειτουργεί και πρακτικά, καθώς η ελαφριά κλίση του βοηθά στη σωστή απορροή του νερού προς το κεντρικό σιφόνι και περιορίζει τη διασπορά του στο υπόλοιπο δάπεδο.

Υλικά και αισθητική με διάρκεια

Για την κατασκευή τέτοιων χώρων, επιλέγονται υλικά με αντοχή και χαμηλή απορροφητικότητα. Μεγάλες επιφάνειες από φυσική πέτρα, όπως τραβερτίνη σε γήινους τόνους, μαζί με διακοσμητικά μωσαϊκά, χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο, «μονολιθικό» αποτέλεσμα.

Η επιλογή αυτών των υλικών δεν είναι μόνο αισθητική, αλλά και λειτουργική, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας σε ελεγχόμενα επίπεδα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

Καθώς οι παραδοσιακές καμπίνες αντικαθίστανται σταδιακά από αυτούς τους ανοιχτούς σχεδιασμούς, το μπάνιο μετατρέπεται από έναν απλό λειτουργικό χώρο σε σημείο χαλάρωσης και ευεξίας. Μια αλλαγή που δείχνει ότι η αρχιτεκτονική του σπιτιού κινείται όλο και περισσότερο προς την άνεση και την καθημερινή εμπειρία.

