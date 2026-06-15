Το «Θαύμα της Ζάρια»: Πώς ένας 16χρονος παραλίγο να γίνει μέλος του Κοινοβουλίου της Νιγηρίας

Όμως, αυτό που ξεκίνησε ως έμπνευση για μια πολιτική σκηνή με μεγαλύτερη συμπερίληψη, μετατράπηκε γρήγορα σε ένα εθνικό σκάνδαλο.

Νανισμό υποστήριζε πως έχει ο 16χρονος

Στο βίντεο της αξιολόγησής του, ο Μπούμπα, ο οποίος κατάγεται από το Sabon Gari στη Ζάρια, δήλωσε ότι κατέχει πιστοποιητικό ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ότι εργαζόταν προηγουμένως ως οδηγός. Απέδωσε το μικρό του ανάστημα και την παιδική του εμφάνιση σε μια μορφή νανισμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν 31 ετών.

«Δεν πρόκειται για μένα, είναι από τον κόσμο. Ο κόσμος με κάλεσε να τον υπηρετήσω, και θα τον υπηρετήσω», δήλωνε στα μέλη του κόμματός του, και αυτή η απλή ατάκα έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Νιγηρίας.

Η αποκάλυψη των εγγράφων που «έκαψαν» τον Μπούμπα

Ο κόσμος δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλά για το «Θαύμα της Ζάρια» και το πώς ενέπνεε την αλλαγή στη νιγηριανή πολιτική, αλλά στη συνέχεια όλα κατέρρευσαν για τις πιθανότητές του να εξασφαλίσει μια έδρα στην Εθνοσυνέλευση της χώρας.

Στο viral βίντεο της αξιολόγησής του, ο Μπούμπα ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου 1995, κάτι που τον καθιστούσε άνω των 31 ετών, αλλά έγγραφα που συνδέονται με αυτόν και διέρρευσαν στο διαδίκτυο έδειξαν ότι γεννήθηκε στην πραγματικότητα το... 2010.

Για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για μια έδρα στην Εθνοσυνέλευση της Νιγηρίας, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών, αλλά στην περίπτωση του Abin Al-Ajabin Zazzau, αυτό δεν ήταν το κύριο ζήτημα. Αν είχε γεννηθεί το 2010, αυτό θα τον καθιστούσε ανήλικο, τόσο βάσει του νιγηριανού δικαίου όσο και των διεθνών πλαισίων για τα δικαιώματα του παιδιού.

Φωτογραφίες από ένα διεθνές διαβατήριο, ένα δελτίο NIN (εθνικού αριθμού ταυτοποίησης), ένα πιστοποιητικό γέννησης και σχολικά αρχεία που συνδέονται με τον Μαχμούντ Σαντίς Μπούμπα έδειχναν όλα ότι ήταν απλώς ένας έφηβος. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, ένας πρώην δάσκαλος εμφανίστηκε επίσης ισχυριζόμενος ότι είχε διδάξει τον Μπούμπα όταν ήταν στο γυμνάσιο, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν 16 ετών.

Μα πώς κατάφερε ένας 16χρονος να τους ξεγελάσει έτσι;

Το κόμμα APC του Μπούμπα αρχικά τον υπερασπίστηκε και ισχυρίστηκε ότι ήταν στόχος εκστρατείας λάσπης, αλλά καθώς τα στοιχεία συνέχιζαν να συσσωρεύονται, τον απέκλεισαν λόγω υποτιθέμενης παραποίησης ηλικίας. Ο Μπούμπα ανακοίνωσε την απόσυρσή του με επιστολή που απηύθυνε στον Πρόεδρο του APC, ισχυριζόμενος ότι αυτό έγινε απαραίτητο μετά από διαβουλεύσεις με το κόμμα του.

«Παρακαλώ δεχτείτε αυτή την επιστολή ως επίσημη ειδοποίηση ότι αποσύρομαι από την κούρσα για την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια του Sabon Gari στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με άμεση ισχύ. Αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά επιταχύνθηκε από τις προσπάθειες συμβιβασμού που ξεκίνησαν από ενδιαφερόμενα μέρη και ηγέτες του κόμματός μας», ανέφερε η επιστολή.

Τώρα, πολλοί αναρωτιούνται πώς ένα 16χρονο παιδί με νανισμό πέρασε το πρωτόκολλο αξιολόγησης του APC και έγινε ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της νιγηριανής πολιτικής. Ήταν απλώς ανικανότητα ή κάποιος ενορχήστρωσε εν γνώσει του την υποψηφιότητά του; Μέχρι στιγμής, αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr